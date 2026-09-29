Autorizzazioni in deroga per la musica alta, Vcs: “Pochi controlli e pubblicazioni senza informazioni adeguate”

Ancora un duro attacco all’indirizzo dell’amministrazione comunale da parte del comitato Vivere il Centro Storico, che torna a sollevare il problema dell’impatto della movida e della gestione delle autorizzazioni acustiche per gli eventi nel centro cittadino. L’associazione punta il dito contro la presunta carenza nei controlli e nel rispetto dei criteri di trasparenza previsti dalle normative regionali.

“La misura è colma — si legge nella nota diffusa dal Comitato Vivere il Centro Storico — Prima è stato abolito il monitoraggio acustico in continuo: dopo il primo controllo dell’impianto, il rumore è sostanzialmente fuori controllo”. Nel mirino del comitato dei residenti c’è in particolare la pubblicazione e la compilazione degli elenchi relativi ai permessi rilasciati in deroga ai limiti di rumore: “Nonostante le precise indicazioni della Regione, da noi interpellata, l’elenco delle autorizzazioni in deroga pubblicato sul portale comunale continua a essere carente — prosegue il comitato —. Alcuni eventi vengono localizzati genericamente nel centro storico, senza indicare strade e civici. Una situazione che favorisce il furbo di turno: con controlli della polizia municipale insufficienti, chi può sapere quali eventi siano autorizzati e quali abusivi? Anche l’indicazione dei limiti acustici massimi autorizzati, richiesta dalla Regione, viene omessa”.

L’associazione evidenzia inoltre le difficoltà di verificare il rispetto dei tetti massimi stabiliti dalle leggi in materia di impatto acustico sulle abitazioni private: “Manca inoltre l’elenco aggiornato dei ricettori esposti alle manifestazioni — sottolinea l’associazione dei cittadini —. La normativa prevede, nei casi applicabili, un massimo di 20 giornate annuali nella stessa area. Ma senza conoscere gli indirizzi degli eventi e le esposizioni cumulative, come si può verificare il rispetto dei limiti? Abbiamo segnalato tutto alla Regione, che ha confermato le nostre osservazioni e chiesto al Comune di intervenire. Ma nulla cambia“.