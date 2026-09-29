Bonus colonnine elettriche, Romboni e Zucconi (FdI): “Camaiore aumenti le infrastrutture di ricarica”

“Il Bonus Colonnine varato dal Governo rappresenta un intervento concreto per accompagnare la transizione verso la mobilità elettrica e rendere più accessibile l’installazione di infrastrutture di ricarica. Una misura che, a nostro avviso, mette però ancora più in evidenza la necessità che anche le amministrazioni locali facciano la propria parte”. Lo affermano la consigliera comunale di Fratelli d’Italia a Camaiore, Cinzia Romboni, e l’onorevole Riccardo Zucconi, che intervengono sul nuovo incentivo nazionale per l’installazione di colonnine e wall box per la ricarica dei veicoli elettrici.

“Già lo scorso aprile – ricorda Romboni – avevo presentato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere conto della situazione delle colonnine di ricarica presenti sul territorio di Camaiore. La risposta dell’amministrazione ha evidenziato una dotazione che, considerando l’estensione del nostro Comune e le esigenze di cittadini e visitatori, appare ancora limitata”.

“Camaiore – prosegue la consigliera – è un territorio molto vasto, caratterizzato da una forte mobilità e da numerose aree di parcheggio, comprese quelle realizzate o inaugurate negli ultimi anni. Proprio in queste occasioni sarebbe stato opportuno programmare anche la presenza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Invece, le colonnine comunali ad uso pubblico restano poche, mentre alcune infrastrutture presenti sul territorio sono state realizzate da soggetti privati, ad esempio presso supermercati”.

“Il tema – aggiunge Zucconi – non riguarda soltanto la possibilità di acquistare un’auto elettrica, ma anche la disponibilità di una rete di ricarica adeguata. Il Governo ha scelto di intervenire sostenendo direttamente cittadini e condomini: il Bonus Colonnine prevede infatti un contributo pari all’80 per cento delle spese, fino a 1500 euro per i privati e fino a 8mila euro per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali”.

“È un provvedimento – sottolinea Zucconi – che va nella direzione di sostenere concretamente la transizione industriale e ambientale, rafforzando al tempo stesso la rete infrastrutturale necessaria alla mobilità elettrica. Ora è importante che anche gli enti locali siano all’altezza di questa sfida”.