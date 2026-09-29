Consiglio sull’ex manifattura, Pasquinelli: “Non sia il solito teatrino, la discussione porti proposte e novità”

Riflessione ad ampio raggio sul futuro dell’ex Manifattura Tabacchi e sul senso profondo del bene comune da parte del capogruppo della Lega in consiglio comunale a Lucca, Armando Pasquinelli. Alla vigilia dell’assise cittadina del 30 settembre 2026 dedicata allo storico complesso immobiliare del centro storico, l’esponente di maggioranza interviene con un’analisi che intreccia filosofia, etica pubblica e visione dello sviluppo urbano.

L’ampia messe di proposte e progetti presentati nel corso degli anni sul destino della Manifattura rischia, secondo il rappresentante leghista, di smarrire l’obiettivo prioritario della funzione sociale e pubblica del contenitore storico.

“L’argomento è di quelli dirimenti per la città ed oltre — esordisce il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Armando Pasquinelli —. La produzione invero enciclopedica di progetti, proposte, idee tra le più innovative o meno, prodotte nel tempo è tale da creare vortici di pensiero importanti ed infine, da disorientare chi come me non è un urbanista, architetto, geometra et similia. Anche se temporaneamente ricopro la carica di consigliere comunale, sono un semplice cittadino e qui vorrei aprire un primo terreno di riflessione che magari direte voi, cosa c’entra con la Manifattura e le sue magnifiche e progressive sorti. Cittadino indica, dalla rivoluzione francese in poi, l’evoluzione del cives romano che, però, aveva ben altre implicazioni e doveri nei confronti dell’Urbe. Il Citoyen parigino, titolare di diritti civili e politici, avrebbe poi prodotto la classica progressione occidentale verso l’individualismo che impercettibilmente ma inesorabilmente lo stacca dalla societas, dai consociati ed annulla nella nostra parte dell’orbe terraqueo il concetto di Ethos“.

L’analisi di Pasquinelli si sposta quindi sulla crisi del senso di appartenenza alla comunità e sull’impatto che l’individualismo contemporaneo esercita sulla pianificazione degli spazi urbani collettivi.

“La mancanza di valori universalmente conosciuti perché realmente vissuti su di un determinato territorio è ciò che ha prodotto la nostra società individualistica — prosegue il consigliere leghista —. È, purtroppo, la cifra culturale che stiamo vivendo. Come può questo fatto non incidere sulla concezione di città, intesa come spazio comune da vivere e condividere? Qui ci vorrebbe, prima di un valentissimo urbanista, un altrettanto valentissimo filosofo o antropologo, visto che a mio modestissimo parere tutti abbiamo perso la bussola del saper vivere insieme. Egoisti, come cultori del nostro personalissimo ego, non sappiamo più progettare un luogo, uno spazio dentro il quale svolgere la nostra persona per cui, dietro il fraintendimento di parole vuote come gusci di conchiglie, perdiamo il vero senso dell’interesse comune. Da questo punto di vista si capisce bene la disillusione totale o quasi di tutti nei confronti della politica, anche al nostro livello cittadino, basta vedere in quanti esercitano il diritto di voto per ottenere il quale, è bene ricordare sempre che sono morti in tanti, ed anche a sacrificio della loro giovane età. La Polis è sparita dall’orizzonte della nostra cultura e con questo il nostro sentire, il pathos per la cosa pubblica”.

Entrando nel merito del destino dello stabilimento, l’esponente di Palazzo Orsetti richiama la storia lavorativa del sito e avanza precise indicazioni sulla destinazione d’uso delle aree, auspicando un confronto politico aperto e costruttivo.

“Se le premesse hanno un senso, la povera Manifattura oggetto di un costante interesse di tanti farà la fine della signora Camilla che come recita il famoso proverbio ‘tutti la vogliono e nessuno la piglia’ — sottolinea Pasquinelli —. Qualcuno prima o poi la farà propria e spero proprio che l’interesse pubblico sia del tutto prevalente su ogni altra prospettiva. Lì hanno sgobbato intere generazioni di donne e uomini non solo lucchesi, perché la socialità che ivi si viveva andava come nel mio incipit ‘oltre la Città’. Quindi perché sono uno che non ama il vago: uffici pubblici, spazi per attività sociali le più varie, parcheggi, alloggi per studenti, eccetera. Come detto non sono un tecnico che si occupa di urbanistica. Il mio spazio sono le istituzioni e le loro regole che però sono il sale della convivenza comune”.

L’intervento si chiude con l’auspicio per il dibattito consiliare previsto in aula.