L'assise|
Ex Manifattura, c’è il consiglio comunale aperto: 17 gli interventi esterni ammessi
Nell’elenco esponenti dell’associazionismo e di comitati cittadini, esponenti politici e figure di rilievo della comunità lucchese
Tutto pronto a Palazzo Orsetti per la seduta straordinaria del consiglio comunale aperto dedicato al futuro dell’ex Manifattura Tabacchi, in programma domani (30 settembre) dalle 15. Un’assise interamente incentrata sul recupero e sul rilancio dello storico complesso immobiliare del centro cittadino, che vedrà un momento di confronto diretto con la città prima di lasciare spazio al dibattito tra le forze politiche presenti in aula.
Saranno 17 gli oratori esterni ammessi a prendere la parola durante la prima parte dell’incontro con 10 minuti a disposizione ciascuno. La lista dei candidati approvati comprende esponenti dell’associazionismo locale, rappresentanti di comitati cittadini, esponenti politici e figure di rilievo della comunità lucchese.
Tra gli interventi previsti figurano, in ordine di apparizione, l’architetto Carlo Americo Lenzi, Daniela Bartolini, Gina Truglio, Maria Gemma Urbani e l’ex sindaco di Capannori Olivo Ghilarducci (proposto dal consigliere Bianucci per il comitato Amici di Lucca e i suoi paesi). Presenti anche Pier Luigi Stefani, già esponente di Lista Civile, l’architetto Claudio Pardini Cattani, Luca Fidia Pardini (co-portavoce di Europa Verde – Verdi per la Provincia di Lucca), l’ex sindaco di Lucca Pietro Fazzi, Roberto Spinelli e Umberto Franchi dell’associazione Senza Confini.
Il quadro degli apporti esterni sarà completato da Giorgio Angelo Lazzarini (coordinatore dell’associazione Impegno Civico per Lucca, amministratore unico del Teatro del Giglio), Nicoletta Gini per Potere al Popolo, Claudio Casotti in veste di presidente del vomitato Vivere il Centro Storico, Michele Urbano presidente del Circolo Legambiente Città di Lucca, Domenico Raimondi alla guida dell’associazione Lucca è un grande noi, e infine Simone Cavazzoli, residente del centro storico.
Al termine delle audizioni dei cittadini e dei rappresentanti delle varie realtà territoriali, la parola passerà ai consiglieri comunali per l’apertura formale del dibattito d’aula, chiamato a tracciare le linee guida e le prospettive di sviluppo per una delle partite urbanistiche più rilevanti della città.