Ex Manifattura, c’è il consiglio comunale aperto: 17 gli interventi esterni ammessi

Tutto pronto a Palazzo Orsetti per la seduta straordinaria del consiglio comunale aperto dedicato al futuro dell’ex Manifattura Tabacchi , in programma domani (30 settembre) dalle 15. Un’assise interamente incentrata sul recupero e sul rilancio dello storico complesso immobiliare del centro cittadino , che vedrà un momento di confronto diretto con la città prima di lasciare spazio al dibattito tra le forze politiche presenti in aula.

Saranno 17 gli oratori esterni ammessi a prendere la parola durante la prima parte dell’incontro con 10 minuti a disposizione ciascuno. La lista dei candidati approvati comprende esponenti dell’associazionismo locale, rappresentanti di comitati cittadini, esponenti politici e figure di rilievo della comunità lucchese.

Tra gli interventi previsti figurano, in ordine di apparizione, l’architetto Carlo Americo Lenzi, Daniela Bartolini, Gina Truglio, Maria Gemma Urbani e l’ex sindaco di Capannori Olivo Ghilarducci (proposto dal consigliere Bianucci per il comitato Amici di Lucca e i suoi paesi). Presenti anche Pier Luigi Stefani, già esponente di Lista Civile, l’architetto Claudio Pardini Cattani, Luca Fidia Pardini (co-portavoce di Europa Verde – Verdi per la Provincia di Lucca), l’ex sindaco di Lucca Pietro Fazzi, Roberto Spinelli e Umberto Franchi dell’associazione Senza Confini.