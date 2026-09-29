Fantozzi (Fdi) alla festa della polizia: “Massimo impegno per realizzare un Cpr anche in Toscana”

“Nel giorno della festa della polizia, alla cui celebrazione ho partecipato con grande piacere, riconoscendo a loro e a tutte le forze dell’ordine un impegno straordinario e un’opera assolutamente determinante per la sicurezza e la coesione sociale, credo sia il caso di confermare come consigliere regionale, anche a nome di Fratelli d’Italia di Lucca, il nostro impegno affinché anche in Toscana venga realizzato quanto prima un Cpr – dice l’esponente politico – Una struttura di questo tipo è necessaria per evitare lunghi spostamenti in centri di questo tipo fuori dalla nostra regione, ogni volta che se ne presenta l’obbligo, per procedere poi al rimpatrio delle persone che hanno commesso reati di una certa natura. Realizzarlo in Toscana è un passaggio obbligato per migliorare le condizioni di lavoro degli agenti di polizia e delle altre componenti delle forze dell’ordine, non costringerli a viaggi di ore, tempo fatalmente sottratto al controllo del territorio e inutilmente faticoso. A chi si oppone in modo pregiudiziale rispondiamo che la sicurezza dei cittadini passa anche attraverso la creazione di Cpr funzionanti e funzionali nella nostra regione e, quindi, certe posizioni derivano solamente da una sterile contrapposizione politica e non certo da valutazioni oggettive che tengano conto delle condizioni di lavoro della polizia, dei suoi agenti e, in generale, di tutte le forze dell’ordine”.