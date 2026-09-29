Per Lucca e i suoi paesi: “Gli assi viari sono destinati ad alleggerire il traffico pesante dalla zona sud”

“I comitati contrari agli assi viari ripetono da decenni le loro teorie, a volte contraddittorie, teorie cui ribattiamo. Non è vero che la nuova viabilità non assorbirebbe parte del traffico. Intanto assorbirebbe il traffico dei mezzi pesanti che dalla valle del Serchio, ove ha sede porzione del sistema produttivo lucchese, è diretto verso le autostrade. Poi, come abbiamo sempre evidenziato, se il sistema tangenziale fosse completato con il necessario collegamento tra Antraccoli e l’attuale casello di Lucca Est, esso potrebbe allentare la morsa del traffico sulla zona Sud di Lucca, rendendo finalmente vivibile il quartiere di San Concordio“. Così la pensa Per Lucca e i suoi paesi, che interviene sul tema caldo della viabilità cittadina.

“Lucca ha oggi inquinamento elevato – dice il movimento civico – Questa situazione è dovuta principalmente alla situazione geografica della pianura lucchese, che è una valle interna, circondata da montagne e poco ventosa. In ogni caso l’attuale assetto del traffico è poco sostenibile ed il fatto che camion ed autoarticolati passino tra le case rende quartieri e paesi invivibili e soprattutto rende impossibile cambiare la situazione. Se il viale Europa a Marlia, Lammari e San Colombano deve svolgere il ruolo di tangenziale è impossibile limitare la velocità dei mezzi, fare marciapiedi e piste ciclabili e tanto meno corsie per i mezzi pubblici o piantare alberi; lo stesso vale per la circonvallazione di Lucca. L’attuale assetto è incivile e rende la città, i suoi quartieri ed i suoi paesi un luogo in cui la qualità della vita è molto basso. Il viale Europa, tra Marlia ed il centro della pianura, vedrebbe un netto miglioramento delle sue condizioni qualora fossero fatti gli assi viari. Il totale del traffico non aumenterebbe, ma resterebbe semmai lo stesso; solo che tale traffico non passerebbe tra le case. Ad Antraccoli e Tassignano le cose non peggiorerebbero purché venisse fatto, come auspichiamo, il collegamento con tutti i caselli autostradali, quelli di Lucca e quello di Capannori. Sarebbe stato molto meglio se il collegamento Antraccoli – Lucca Est fosse previsto e finanziato, ma si faccia intanto l’asse Nord – Sud. Anche la variante di Ponte a Moriano è stata fatta in tre diversi lotti e lo stesso dovrà avvenire per la tangenziale di Lucca”.

“Noi ci chiediamo se sia giusto condannare in eterno paesi e quartieri all’invivibilità – è il commento – Certo che gli assi avranno un impatto ambientale, come qualsiasi opera, ma sappiamo che tutte le città hanno eliminato il traffico di attraversamento nei centri abitati e questo non ha comportato i dissesti che i comitati evocano. Pistoia, per citare una città vicina, ha la tangenziale Nord – Sud, cui si è aggiunta poi una variante Ovest – Est, tra Serravalle ed il casello autostradale A Pistoia il caos nei quartieri abitati è ben inferiore che a Lucca e questo ha migliorato la qualità della vita I comitati non parlano a nome di tutti i cittadini, ma rappresentano i loro simpatizzanti ed iscritti; lo stesso vale per noi, quindi il dibattito è tra idee diverse e non tra possessori della verità e il resto del mondo. Per Lucca e i Suoi Paesi si esprime da anni sul tema della viabilità e continuerà a farlo. Come i comitati siamo molto favorevoli ad incentivare il traffico su ferrovia e da sempre ci battiamo per il raddoppio della linea da Pistoia a Viareggio e per il miglioramento del servizio ferroviario. Siamo contrari alla cosiddetta “metropolitana di area vasta” perché pensiamo che sarebbe meglio raddoppiare il binario esistente della ferrovia Lucca – Pisa ed utilizzare quella per farci viaggiare i vagoni addetti al trasporto delle persone tra Lucca e Pisa. Pensiamo però che la ferrovia non possa eliminare tutto il traffico e che quindi gli assi tangenziali siano utilissimi”.