Asilo nido Isola, Rontani (Capannori Cambia): “La corresponsabilità del Comune è nota, Del Chiaro dice il falso”

“Per legge, un sindaco ha tanti obblighi e responsabilità. È un pubblico ufficiale, è ufficiale del Governo, ha la rappresentanza legale dell’Ente, vigila su tutto ciò che riguarda la sicurezza urbana e le emergenze igienico sanitarie locali, emette decreti e ordinanze contingibili e urgenti, celebra matrimoni. Ne deriva, tra le altre cose, anche una maggiore responsabilità penale dovendo rispondere, se commette illeciti nelle sue funzioni, di reati propri ed esclusivi di questo ruolo“. Lo afferma Paolo Rontani, consigliere comunale di Capannori Cambia.

“In data 25 settembre 2026, sulla stampa on line, è apparso un articolo sulla recente sentenza emessa, quale secondo grado di giudizio, dalla Corte d’Appello di Firenze, in merito all’Asilo nido Isola di Lammari, notoriamente finito male, tanto che il Comune di Capannori ne sta costruendo un altro nel solito sito, con fondi pnrr. Parla solo il sindaco Del Chiaro, sostenendo testualmente che i giudici hanno riconosciuto la responsabilità di professionisti e delle ditte che hanno realizzato l’opera. Inoltre, afferma pure: nessuna responsabilità dell’ente“.

“La Corte d’Appello – prosegue Rontani – ha riconosciuto, confermando la sentenza di primo grado, il Comune di Capannori come parte lesa, con diritto ad un risarcimento di circa un milione e 400mila euro, interessi inclusi. Nel proseguo, il sindaco Del Chiaro sostiene di essere soddisfatto della sentenza che “conferma l’impianto del primo grado e che respinge in modo netto il tentativo di scaricare sull’ente responsabilità che invece non ha perché stanno in capo ai professionisti e alle ditte che hanno eseguito i lavori. Un passaggio di ulteriore chiarezza visti i tanti discorsi poco seri che abbiamo sentito in questi anni”. Tuttavia, a pagina 34 e 35 di questa sentenza, c’è scritto che “la corresponsabilità del Comune di Capannori è emersa in relazione a diverse fasi dell’appalto, dal progetto preliminare sino alla fase di esecuzione dell’opera. Al Comune di Capannori va inoltre ascritta anche la responsabilità per aver contribuito, con la propria condotta ad aggravare le conseguenze dannose verificatesi. È lampante che vi sono state lacune in fase progettuale, anche di progettazione preliminare, di cui si era occupato l’Ufficio Tecnico di Capannori nella persona che hanno inciso in particolar modo sulla durata dei lavori, una delle più rilevanti cause dei dissesti riscontrati. Conclusivamente, resta a carico del Comune di Capannori una quota di responsabilità nella misura del 18 per cento“.

“Perché il sindaco Del Chiaro ha diffuso dichiarazioni diverse, rispetto a quanto la sentenza afferma invece testualmente? – si chiede Rontani – Se c’era qualcosa che non andava nell’articolo del 25 settembre, almeno il nutrito staff della sua segreteria doveva suggerirgli di pubblicare subito una rettifica, invece di doverlo fare io, consigliere comunale di opposizione, ben 5 giorni dopo. Non è corretto verso la Magistratura che si informi erroneamente i cittadini su quello che è stato deciso e firmato in una sentenza. Questo non è un atteggiamento politico ammissibile, bensì un rischio di travisamento dei fatti“.