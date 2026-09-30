Dalla proposta Coima al futuro ancora incerto: botta e risposta tra i gruppi sulla Manifattura

Errori da riconoscere nell’operato della precedente amministrazione, ritardi da chiarire sulla parte pubblica e la necessità, adesso, di costruire una visione complessiva per il futuro dell’ex Manifattura tabacchi. È su questi tre punti che Daniele Bianucci (Avs) ha concentrato il suo intervento nel dibattito politico del consiglio comunale aperto, dopo gli interventi esterni (leggi) e quello del sindaco Pardini (leggi). “Il sindaco ha ragione quando dice che la parte della Manifattura di cui discutiamo oggi è solo una porzione dell’intero complesso. Per questo avevamo chiesto la presenza del Rup dei lavori già appaltati, così da capire a che punto siamo. Il cronoprogramma dell’amministrazione prevede che gli interventi sulla parte comunale si concludano nel 2032: è un dato che merita una riflessione. Siamo stati chiamati in causa come precedente amministrazione e non ho difficoltà a riconoscere che furono commessi errori e che il progetto sulla Manifattura non arrivò a compimento. Resto però convinto che l’idea di riportare lavoro dentro il complesso fosse valida: l’arrivo di Tagetik, con centinaia di lavoratori ogni giorno nel centro storico, avrebbe rappresentato una concreta occasione di rivitalizzazione”.

“Adesso – continua Bianucci – serve un progetto unitario e di alto profilo, capace di inserire la Manifattura in una riflessione più ampia sul centro storico, coinvolgendo professionalità qualificate e guardando anche alle esperienze realizzate in altre città. Anche l’ipotesi di trasferirvi gli uffici comunali può essere presa in considerazione, ma solo dentro questa cornice, valutando con attenzione le conseguenze sul resto del centro“.

“Va poi fatta piena chiarezza su chi abbia acquistato una parte della Manifattura. È una richiesta arrivata da posizioni politiche diverse e che non può essere elusa. Ricordo infine che, dopo il primo anno di mandato dell’attuale amministrazione, proposi di stanziare 140mila euro per fermare il rogito, perché nel frattempo era tramontata la prospettiva di portare Tagetik nel complesso. A mio avviso, in quel momento sarebbe stato giusto interrompere il percorso. Sulla Manifattura si gioca una parte importante della credibilità della politica cittadina. È una questione urgente sulla quale maggioranza e opposizione dovrebbero provare a costruire un percorso condiviso”.

La parola è stata poi richiesta da Vincenzo Alfarano, capogruppo del Pd: “Tutti i momenti di ascolto sono positivi e questo consiglio aperto lo considero utile. Però, dopo quattro anni di amministrazione, mi dà anche la sensazione di un punto zero. Forse un confronto pubblico di questo tipo sarebbe stato più opportuno all’inizio, prima che venissero intrapresi determinati percorsi. La domanda che pongo al sindaco è quindi molto semplice: quanto incideranno davvero i contributi ascoltati oggi sulle scelte future dell’amministrazione? Altrimenti rischiamo di aver fatto una discussione interessante, ma senza conseguenze concrete”.

“La Manifattura è stata uno dei temi centrali della campagna elettorale che ha portato questa amministrazione alla guida della città. Le promesse erano sostanzialmente due: un percorso partecipativo e, almeno da parte di molti esponenti della coalizione, la volontà di non arrivare al rogito finale. Entrambe queste impostazioni sono poi state abbandonate. A una mia interrogazione – ha ricordato Alfarano – fu risposto che il percorso partecipativo non era necessario perché l’amministrazione sapeva già cosa fare. Oggi, alla luce di quanto accaduto, quella risposta assume un significato diverso”.

“Sull’offerta presentata per la concessione di valorizzazione non sostengo che dovesse essere ammessa a ogni costo. C’erano criticità reali. Ma credo che, prima di arrivare all’esclusione, fosse possibile approfondire alcuni aspetti attraverso gli strumenti previsti dal Codice dei contratti, chiedendo chiarimenti e verificando quali elementi fossero effettivamente incompatibili con la procedura. Se poi quella incompatibilità fosse stata confermata, l’inammissibilità sarebbe stata inevitabile. Il punto è capire se siano state percorse tutte le possibilità prima di arrivare a quella conclusione”.

“C’è poi un altro nodo. Il consigliere delegato alla Manifattura – ha aggiunto Alfarano – ha affermato che un progetto di questo genere non può essere lasciato ai tecnici ma deve essere governato dalla politica, e ha osservato che forse la concessione di valorizzazione non era lo strumento più adatto rispetto a un partenariato pubblico-privato. È una valutazione importante, ma apre una domanda: perché allora la giunta ha scelto fin dall’inizio proprio la concessione di valorizzazione? Da un mio accesso agli atti non risulta un parere legale che motivi questa scelta e la deliberazione della giunta si limita a indicarla come lo strumento più idoneo, senza spiegare nel dettaglio le ragioni. Non credo però che oggi sia utile riaprire soltanto uno scontro sul passato. Quattro anni sono trascorsi e la questione fondamentale è capire quale strada si intenda imboccare adesso. Si vuole lavorare a un partenariato pubblico-privato? Si intende aprire finalmente un percorso partecipativo? Si vuole costituire un tavolo tecnico-istituzionale con tempi e obiettivi verificabili? Il sindaco ha ricostruito la vicenda e spiegato la posizione sull’inammissibilità dell’offerta, ma manca ancora una risposta alla domanda principale: da domani, che cosa vuole fare questa giunta della Manifattura?”

Ha dunque concluso Alfarano: “Vorrei capire anche quale sia stato il rapporto tra indirizzo politico e struttura tecnica. Dagli interventi sembra quasi emergere l’immagine di due binari paralleli, ma su un progetto di questa importanza dovrebbe esserci un’interlocuzione continua tra politica e uffici. Non può essere altrimenti. C’è infine il tema della società che ha acquistato la porzione alienata. Avevo chiesto che il suo legale rappresentante fosse almeno invitato a questo consiglio. Il sindaco ha ricordato correttamente i limiti giuridici rispetto alla possibilità di conoscere chi vi sia dietro, ma dopo quattro anni credo sia legittimo chiedere che cosa sia stato fatto concretamente per aprire un’interlocuzione con i soggetti che stanno investendo su uno degli immobili più importanti della città. La questione, dunque, resta politica prima ancora che tecnica. L’amministrazione deve dire quale idea ha oggi per la Manifattura, se il capitolo della proposta appena esclusa sia definitivamente chiuso oppure se esistano altre strade da percorrere”.

Per Lucca Futura è intervenuto il suo capogruppo, Gabriele Olivati: “La Manifattura, per dimensioni e collocazione, può incidere profondamente sul futuro della città. Un grande patrimonio pubblico può orientare trasformazioni urbane e sociali: penso, per esempio, al tema degli affitti calmierati e più in generale alla possibilità di intervenire su un mercato immobiliare che oggi lascia in difficoltà una parte crescente della popolazione. Il problema è che, dopo quattro anni, dall’amministrazione non emerge ancora una visione chiara. Il sindaco dice di voler ascoltare e poi decidere, ma a questo punto dovrebbe già sapere quale funzione assegnare alla Manifattura. Io stesso ritenevo positiva l’idea di riportare nel centro storico un polo legato all’industria informatica: quel progetto è fallito, prendiamone atto. Ma ci saremmo aspettati un’alternativa“.

“Invece – ha aggiunto Olivati – siamo arrivati a un bando con una sola proposta, poi dichiarata inammissibile. È questo l’aspetto più preoccupante: l’impressione di un’amministrazione che subisce gli eventi invece di orientarli. Siamo verso la fine del mandato e manca ancora un indirizzo preciso. Mi auguro che questo consiglio comunale possa almeno rappresentare un punto zero da cui ripartire con proposte concrete”.

“C’è poi la questione della parte venduta. Non considero positivo che un soggetto acquisti un bene così importante e per anni non si presenti alla città né faccia conoscere le proprie intenzioni. Esistono anche esempi diversi: quando nel 2015 Luigi Lazzareschi acquistò gli ex magazzini della Manifattura tabacchi, fu immediatamente noto chi fosse l’acquirente. Credo che anche in questo caso la città abbia diritto a sapere chi possiede oggi una parte così rilevante del complesso e quali progetti abbia e invito l’acquirente ignoto a prendere esempio da Lazzareschi“, ha concluso Olivati.

Il consigliere Elvio Cecchini, che conserva la delega alla Manifattura pur essendo uscito dalla maggioranza, ha difeso il valore della proposta Polimea, chiedendo di non disperdere il lavoro svolto e di farne la base per un percorso partecipativo. “Non è corretto confrontare questi quattro anni con i tempi dell’amministrazione Tambellini senza ricordare che dietro l’operazione Coima c’era la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, disponibile a investire fino a 60 milioni di euro. A nostro giudizio quel progetto era un’operazione di speculazione immobiliare che avrebbe alterato gli equilibri della città. Ne contestammo la rispondenza all’interesse pubblico quattordici mesi prima che le criticità venissero riconosciute anche attraverso il lavoro dell’advisor. Quell’esperienza dovrebbe insegnarci qualcosa”.

“Molti degli interventi ascoltati oggi, indicando nella formazione e nell’inclusione sociale alcune possibili destinazioni della Manifattura, hanno richiamato proprio le caratteristiche della proposta Polimea. Non ho rapporti diretti con gli investitori: giudico ciò che ho potuto leggere quando il progetto è stato reso pubblico. A mio avviso aveva caratteristiche di interesse pubblico ed era un progetto serio, affidato a uno studio importante come Lombardini22, capace di coinvolgere altre risorse e altre energie della città. Era la direzione che auspicavo già nel settembre 2022 – ha ricordato Cecchini – quando a Palazzo Pfanner proponemmo innanzitutto un metodo: l’amministrazione deve conoscere il proprio patrimonio, individuare gli immobili utili alle esigenze della città e definire per questi un indirizzo politico, senza limitarsi ad aspettare le proposte degli investitori. La Manifattura rientrava fra i beni da mantenere e valorizzare. Avanzammo anche l’idea di un polo formativo legato ai musicisti lucchesi, mettendo in sinergia le scuole e le realtà che già attirano studenti dall’estero”.

Ha aggiunto Cecchini: “Fin dall’inizio ho sostenuto il partenariato pubblico-privato. Comprendo la prudenza degli uffici e la scelta di ricorrere a una consulenza legale: la scarsità di precedenti e la complessità del percorso hanno portato a preferire uno strumento più collaudato, la concessione di valorizzazione. Ritengo però che un progetto così articolato richiedesse proprio un percorso nel quale pubblico e privato potessero condividere obiettivi, problemi e soluzioni. Le funzioni sociali e formative hanno bisogno di risorse, ma anche delle capacità organizzative e imprenditoriali che il privato può mettere a disposizione. La mia ricostruzione è che Polimea abbia formalizzato alcuni dubbi, forse ingenuamente, senza aspettarsi un’esclusione così netta. Non ho letto quella comunicazione e mi baso su quanto mi è stato riferito. Resta però il punto politico: non possiamo disperdere un lavoro serio, sul quale sono state investite risorse. La mia proposta è di riconsiderarlo dopo le elezioni, se ci sarà ancora la disponibilità dei proponenti, e di costruirci sopra un processo partecipativo. Avremmo così la possibilità di discutere con la città su un progetto concreto, anziché su ipotesi astratte”.

Ha quindi chiesto la parola Ilaria Vietina, capogruppo di Lucca è un grande noi: “Qual era l’obiettivo di questo consiglio comunale? Dare una risposta dopo il silenzio seguito alla notizia, anticipare una richiesta dei gruppi e delle associazioni oppure ascoltare le idee della città? Di certo non può essere quello di trasformare un insuccesso nel suo contrario: un obiettivo indicato quattro anni fa non è stato raggiunto e questo dato va riconosciuto chiaramente”.

“Anche sulla Manifattura nord, sindaco, la chiarezza che rivendica – ha continuato Vietina – deriva dall’aver ereditato progetti già definiti e finanziati. Ciò che non ha spiegato è il motivo degli ulteriori quattro anni di ritardo in un percorso già disegnato. Sulla Manifattura sud il fallimento è duplice. Da una parte non è stato raggiunto un obiettivo sul quale sono stati investiti tempo, energie e professionalità. Dall’altra non ha funzionato il coordinamento tra amministrazione, consigliere delegato, uffici e soggetti proponenti. Non si trattava di una proposta esterna raccolta casualmente: era una priorità dell’amministrazione, sostenuta in campagna elettorale, affidata a un consigliere e accompagnata da una manifestazione di interesse per raccogliere proposte coerenti con gli indirizzi del Comune. Su questo percorso era stato investito capitale istituzionale. Sentire oggi il consigliere delegato affermare di aver proposto una strada senza essere ascoltato pone un problema: o il mandato non era chiaro, o è cambiato nel tempo, oppure è mancata una comunicazione efficace tra i soggetti coinvolti. Anche la sua contestazione della procedura dimostra che il percorso non è stato condiviso e gestito adeguatamente. Trovo inoltre contraddittorio dichiarare una conoscenza limitata del progetto e, al tempo stesso, esprimere su di esso una fiducia così forte“.

Ha proseguito Vietina: “C’è poi un equivoco fondamentale tra ascolto e partecipazione. Raccogliere le idee della città è utile, ma per farne tesoro occorrono percorsi partecipativi strutturati. Non si può arrivare a questa conclusione dopo quattro anni, avendo continuato a richiamare la partecipazione senza attivarla realmente. Né si può attribuirne la difficoltà al fatto che cittadini e associazioni esprimano esigenze diverse: la partecipazione non può funzionare soltanto quando tutti sono già d’accordo. Il sindaco ha detto che non c’era la fila di proposte sostenibili. Ma allora perché è stato smantellato il progetto precedente lasciando intendere che esistessero alternative immediatamente praticabili? Alla fine una proposta è arrivata e, dopo quattro anni, è stata esclusa. Se, come ha suggerito il consigliere delegato, se ne dovrà riparlare dopo le elezioni, gli anni di ritardo diventeranno cinque. O non era stata studiata adeguatamente la complessità dell’operazione, oppure sono state fatte ai cittadini promesse senza basi concrete”.

“Il tempo di una città – ha concluso Vietina – è un bene pubblico, un bene comune. Continuare a ritardare comporta una responsabilità politica, e il tempo perduto non ce lo restituisce nessuno. Non basta richiamare la diversità delle aspettative dei lucchesi per spiegare l’assenza di una sintesi: il sindaco deve chiarire che cosa non ha funzionato e assumersi la responsabilità di questo pesante insuccesso“.

La consigliera di Avs ed ex assessora della giunta Tambellini, Valeria Giglioli, ha indicato nel diritto all’abitare una delle priorità per il recupero della Manifattura, chiedendo al sindaco di chiarire gli sviluppi del confronto e le ragioni dell’esclusione di Polimea: “La Manifattura è tornata al centro del dibattito cittadino e mi auguro che questo confronto prosegua fino alla realizzazione di qualcosa di concreto. L’obiettivo deve essere restituire un pezzo importante della nostra storia alla comunità, rispondendo a un interesse pubblico che oggi si manifesta in bisogni molto precisi. Al consigliere Cecchini voglio ricordare che l’amministrazione Tambellini riconobbe con un atto l’assenza dell’interesse pubblico e fermò il progetto precedente. Quindi ci siamo accorti delle criticità. Rivendico però il valore dell’ipotesi di portare dentro le mura un’attività capace di far lavorare circa cinquecento persone, con tutte le ricadute positive che avrebbe potuto avere sul centro storico”.

“Alcuni interventi di questa sera – ha detto Giglioli – mi hanno invece lasciata perplessa sulla chiarezza della direzione che l’attuale amministrazione intende seguire. Per quanto ci riguarda, una priorità è il tema dell’abitare: non soltanto gli alloggi, ma gli affitti a canone calmierato per chi, pur lavorando, non riesce a sostenere i prezzi del mercato o a mantenere una famiglia. Abitare significa anche rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e degli anziani, favorendo soluzioni che evitino il ricorso alle strutture quando possibile. Sappiamo che le risorse non si trovano per magia, ma occorre verificare le opportunità offerte dai bandi regionali e dal Piano casa annunciato dal governo. Riportare residenza nel centro storico e contribuire a calmierare gli affitti dovrebbe essere un obiettivo dell’amministrazione. Non significa destinare tutta la Manifattura a questa funzione, ma riconoscere un bisogno che non possiamo ignorare, viste le difficoltà di famiglie e lavoratori”.

“Al sindaco rivolgo quindi due domande. La prima: in che cosa sfocerà questo consiglio? Avete detto di essere qui per ascoltare, ma adesso occorre capire quale seguito avranno gli interventi e quale direzione intendete prendere. La seconda riguarda Polimea: al di là delle polemiche, vorrei che fosse spiegato in modo preciso e comprensibile quale problema abbia determinato l’inammissibilità della proposta“, ha concluso Giglioli.

Ha dunque chiesto la parola la consigliera Chiara Martini (Pd): “Gli interventi di oggi hanno affrontato la Manifattura nel suo complesso, facendo emergere bisogni abitativi, disagi sociali e opportunità legate alla musica. È un’occasione importante per capire come questo spazio possa dare risposte alla città. Dobbiamo però chiederci dove si collocano i diversi soggetti rispetto all’interesse e alla possibilità concreta di intervenire: il sindaco, la maggioranza, l’opposizione. Chi amministra non ha soltanto il compito di muoversi dentro le leggi e le regole, ma anche quello di sensibilizzare, orientare e costruire una visione, lavorando anche insieme a noi. Una visione convincente può coinvolgere anche i privati che oggi restano a osservare. Il senso di questo consiglio dovrebbe essere mettere insieme le forze e gli interessi emersi, trovare una sintesi e trasformarla in un’azione concreta”.

Il consigliere di Difendere Lucca, Lorenzo Del Barga, presidente della commissione urbanistica, ha ribadito la necessità di mantenere pubblica la proprietà della Manifattura e difeso l’indirizzo culturale e formativo alla base della proposta Polimea: “Il tema dell’abitare è importante, ma chi siede in questo consiglio deve tenere conto dei vincoli della Soprintendenza sulla Manifattura: uno studentato e delle abitazioni non sono la stessa cosa. Le proposte devono confrontarsi con ciò che è effettivamente possibile realizzare. All’opposizione ricordo che ha sostenuto il progetto Coima. Portare lavoro nel centro storico era certamente positivo, ma a quale prezzo? Il Comune avrebbe ceduto gratuitamente la proprietà di un bene e perso i parcheggi, mentre gli alloggi previsti erano destinati a una fascia medio-alta. Nella proposta iniziale figurava anche la concessione di un baluardo delle Mura: una contraddizione rispetto alle polemiche che oggi vengono sollevate sull’utilizzo dell’ex campo Balilla. Quel progetto è stato fermato dopo quattordici mesi di contestazioni, non appena ne sono emerse le criticità”.

“Anche sulla porzione di Manifattura già venduta a un privato, prima di chiedere all’attuale sindaco perché non si conosca l’effettivo acquirente, bisognerebbe domandare a chi ha gestito la vendita come sia stato individuato il soggetto e come si sia arrivati a quella cessione. Non accetto – ha aggiunto Del Barga – che si descrivano questi quattro anni come un periodo di totale immobilismo: sono stati portati avanti una variante urbanistica e un bando, dal quale è emersa una proposta che purtroppo non è andata a buon fine. Posso comprendere le critiche dei cittadini sui tempi, ma trovo inaccettabili le accuse di fallimento da chi ha amministrato per dieci anni senza risolvere la questione. Per noi il primo punto fermo è che la proprietà della Manifattura deve restare al Comune. Sulla vicenda Polimea c’è rammarico per l’esito della procedura, soprattutto per l’idea che conteneva: una porzione di città rigenerata intorno alla formazione, alla cultura e a spazi a disposizione della comunità. Riteniamo che quella sia la direzione giusta. Sulle ragioni dell’inammissibilità mi affido alle valutazioni degli uffici e dei legali, ma quell’idea progettuale non deve essere accantonata: occorre capire se le criticità emerse siano superabili e se sia possibile proseguire lungo quell’indirizzo”.

“Le proposte possono essere molte: a noi, per esempio, piacerebbe un museo del sigaro, legato alla storia della Manifattura e del territorio. Il problema sono le risorse. L’amministrazione è disponibile a cercare finanziamenti, ma reperire somme così importanti è difficile: anche per questo serve il contributo dei privati, che possa rendere sostenibile il recupero. La priorità è dunque verificare se possiamo portare avanti una proposta culturale e formativa. Se però non troveremo investitori disponibili, dovremo riconsiderare le aspettative e valutare soluzioni magari meno ambiziose, ma praticabili. Riunire qui gli uffici comunali non sarebbe la mia soluzione ideale, perché questo complesso potrebbe offrire molto di più, ma sarebbe comunque un servizio ai cittadini e un’alternativa al protrarsi dell’abbandono. Infine – ha concluso Del Barga – rivolgo un invito al proprietario privato della porzione della Manifattura ceduta: si faccia avanti e chiarisca che cosa intende realizzare, perché anche questo è necessario per ragionare sul futuro dell’intero complesso”.

Per ultimo è intervenuto il consigliere di Forza Italia Alessandro Di Vito, che ha difeso l’operato degli uffici e dell’amministrazione, rivendicando la variante urbanistica e la scelta di mantenere pubblica la proprietà della Manifattura: “Ringrazio il sindaco per aver voluto questo consiglio aperto e i cittadini per i contributi. Ringrazio anche gli uffici e la commissione giudicatrice, che ha avuto il coraggio di dichiarare inammissibile l’unica proposta presentata, svolgendo il proprio lavoro senza farsi condizionare dalla politica. Alla politica spetta dare gli indirizzi, ai funzionari individuare gli strumenti e verificare il rispetto delle regole. Le ragioni dell’esclusione sono scritte nei verbali: la proposta era subordinata a ulteriori trattative, con la possibilità per il concorrente di recedere qualora non avesse ritenuto soddisfatte le proprie condizioni, e modificava lo schema contrattuale predisposto dall’amministrazione. Le criticità riguardavano quindi una volontà negoziale non definita e modifiche che incidevano sulla parità di trattamento e sulla certezza dei rapporti. Quanto al soccorso istruttorio, gli uffici mi hanno spiegato che serve a chiarire l’offerta, non a modificarla. Possiamo discutere le valutazioni, ma dobbiamo dare ai cittadini informazioni corrette, partendo dagli atti“.

“Al sindaco, che ha dichiarato di assumersi la responsabilità, dico che questa responsabilità è di tutta la maggioranza: abbiamo condiviso gli indirizzi e sostenuto gli atti. Non siamo all’anno zero. Esiste una visione della Manifattura aperta, fruibile e pubblica, con due punti fondamentali: la proprietà resta al Comune – ha detto Di Vito – e le piazze e gli altri spazi individuati dalla variante rimangono accessibili ai cittadini. La variante urbanistica del novembre 2025 contiene un lavoro approfondito: suddivide l’area in comparti, assegna le funzioni e definisce gli interventi attraverso una scheda norma. La destinazione residenziale è stata eliminata da tutti i comparti tranne uno, di 380 metri quadrati. Sono inoltre previsti l’intervento diretto di iniziativa pubblica e quello convenzionato di iniziativa privata, superando il precedente piano attuativo per rendere più flessibile e agevole il recupero. Non si tratta di favorire speculazioni edilizie, ma di facilitare gli interventi nel rispetto dei numerosi vincoli di tutela”.