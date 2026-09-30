Manifattura, il sindaco difende il percorso e apre ai privati: “Il profitto non è speculazione”

Partecipazione, vendita ai privati e Polimea al centro dell’intervento del sindaco: “La variante urbanistica ha creato nuove possibilità per il recupero”

“Polimea non è stata bocciata nel merito e la sua offerta economica non è mai stata aperta”. Il sindaco Mario Pardini apre così, con una precisazione sull’esito della procedura, la fase politica del consiglio comunale dedicato all’ex Manifattura tabacchi. Conclusi gli interventi di cittadini, associazioni ed ex amministratori, a Palazzo Santini il confronto passa ai gruppi consiliari.

La prima parte della seduta di oggi (30 settembre) ha raccolto proposte per campus, case pubbliche, spazi culturali, servizi e uffici comunali, insieme alle richieste di partecipazione e trasparenza sulla porzione venduta ai privati (leggi qui). Pardini riparte proprio dai punti sollevati dagli intervenuti: rivendica il percorso dell’amministrazione, chiarisce che la discussione riguarda i 14mila metri quadrati della parte sud ancora pubblica e risponde sull’identità dell’acquirente: “Non la conosco, non c’è un segreto che stiamo nascondendo”.

“La partecipazione è fondamentale, ma non produce necessariamente un’idea unica sulla quale tutti concordano. I sedici interventi di questa sera hanno mostrato punti di vista diversi, com’è naturale in una comunità. Il dovere dell’amministrazione – ha detto il sindaco – è ascoltare il maggior numero possibile di opinioni, fare sintesi e poi assumere le decisioni. È il compito della politica e di chi ha ricevuto dai cittadini la responsabilità di rappresentarli”.

Il sindaco distingue quindi il futuro della Manifattura sud dai programmi già individuati per la parte nord: “Non stiamo discutendo dell’intero complesso. La Manifattura occupa circa 40mila metri quadrati, il 3,6 per cento del centro storico, non il 20 per cento come è stato detto. Questo non ne diminuisce certo il valore storico e identitario. Ma circa 20mila metri quadrati hanno già un indirizzo: nella parte nord sono previsti Expo Comics, le attività formative di Campus e una parte degli uffici pubblici, da trasferire in spazi più efficienti anche dal punto di vista energetico. Seimila metri quadrati sono stati venduti: il confronto riguarda quindi i restanti 14mila della parte sud”.

“Sul fumetto esiste una continuità con l’amministrazione precedente, che riconosco nel lavoro condotto dall’ex assessora Serena Mammini. Sono previsti anche gli uffici di Lucca Crea negli spazi oggi occupati dalla Soprintendenza, quando sarà possibile il suo trasferimento. Ci sono difficoltà e interventi ancora bloccati, ma la destinazione di quella parte è chiara. Il passaggio ‘dal fumo al fumetto’, richiamato oggi, è un’idea che condividiamo e sulla quale si sta già lavorando”.

Sulla vendita, Pardini rivendica la responsabilità politica di aver concluso il percorso avviato prima del suo mandato: “Quando un’amministrazione si insedia, per continuità amministrativa non può semplicemente stravolgere una decisione già presa senza una motivazione oggettiva: non basta dire di non essere d’accordo. Abbiamo valutato la situazione con gli uffici e i consulenti e abbiamo proseguito una vendita già incanalata. Me ne assumo la responsabilità politica”.

“Quanto all’identità di chi ha acquistato, io non la conosco. Gli strumenti giuridici consentono all’acquirente di rimanere schermato e non posso obbligarlo a presentarsi. Non so se dietro ci sia una persona, una società o un gruppo di imprenditori: non stiamo nascondendo un nome alla città”.

Il sindaco respinge poi l’idea che il no alla manifestazione di interesse di Polimea abbia riportato il Comune al punto di partenza: “Abbiamo approvato una variante urbanistica che permette di intervenire sulle diverse porzioni del complesso, superando i vincoli di un piano unitario (il piano attuativo) sui 40mila metri quadrati. E abbiamo introdotto la destinazione a piazze pubbliche dei due spazi interni, quello dove oggi si trova il parcheggio multipiano e il cortile della palazzina a shed: spazi che rimarranno alla città, qualunque percorso venga intrapreso”.

“Siamo favorevoli a funzioni culturali, formative e sociali. Con questa impostazione abbiamo promosso una manifestazione d’interesse e poi il bando di concessione di valorizzazione, mantenendo la prevalenza culturale. Non si è certo presentata una fila di soggetti con proposte concrete. E la sostenibilità economica è necessaria: non basta immaginare una destinazione importante, bisogna fare in modo che possa reggersi nel tempo”.

Su Polimea, Pardini ribadisce la distinzione tra l’inammissibilità dell’offerta e una valutazione dei suoi contenuti: “Un’amministrazione ragiona e agisce attraverso gli atti. La proposta è stata ritenuta inammissibile nella forma in cui era stata presentata. La valutazione degli uffici, nei quali ho piena fiducia, è stata confermata anche da un parere esterno. Ma non è mai stata giudicata nel merito”.

“La busta con l’offerta economica è tuttora sigillata in Comune. Non è stata aperta e io non ne conosco il contenuto: posso conoscere soltanto quanto viene riportato pubblicamente. Non abbiamo espresso un giudizio negativo sulle funzioni proposte o sul piano economico. Al contrario, ho sempre detto che le funzioni indicate da Polimea andavano nella direzione di ciò che immagino per la città”.

Il confronto, per il sindaco, deve proseguire senza preclusioni verso il contributo dei privati. “Il profitto non è sinonimo di speculazione. Può generare le risorse necessarie a sostenere un progetto e anche quelle attività sociali e culturali che da sole non riescono a reggersi. Il punto è trovare un equilibrio tra funzioni diverse, nel quale quelle economicamente più forti possano sostenere le altre”.