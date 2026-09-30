Un palazzo Ue a Bruxelles intitolato a David Sassoli. Menesini: “Dobbiamo portare qui il suo modo di lavorare”

“Oggi intitoliamo un palazzo a David Sassoli, ma non basta a onorarlo . Dobbiamo far entrare in quelle stanze il suo modo di lavorare: ascoltare prima di decidere, tenere insieme fermezza e gentilezza, non perdere mai il volto umano dell’Europa”. È questo il messaggio di Luca Menesini, presidente del gruppo Pes al Comitato europeo delle Regioni , intervenuto oggi (30 settembre) alla cerimonia di intitolazione del David Maria Sassoli Building del Parlamento europeo, sull’Esplanade Solidarność 1980 a Bruxelles.

La cerimonia ha riunito la famiglia di David Sassoli, i vertici delle istituzioni europee e numerose personalità politiche. Sono intervenuti la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani, la presidente del gruppo S&D al Parlamento europeo Iratxe García Pérez, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e l’ex presidente del Consiglio e della Commissione europea Romano Prodi.