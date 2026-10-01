L'appuntamento|
Politica/
Alla Casa del Boia un incontro su Giovanni Amendola e la democrazia liberale
1 ottobre 2026 | 15:09
Previste le ralzioni di Umberto Sereni e della professoressa Carla Sodini e le conclusioni di Andrea Marcucci
Venerdì (2 ottobre) alle 17,30 alla Casa del Boia a Lucca si svolgerà un incontro sul tema Giovanni Amendola e il futuro della democrazia liberale, organizzata da Straborghese edizioni di Federico Bini.
All’incontro, sono previste le relazioni del professor Umberto Sereni e della professoressa Carla Sodini.
Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Marcucci, presidente del Partito Liberaldemocratico.