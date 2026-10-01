Amministrative 2027 in Lucchesia: i partiti di centrodestra si presenteranno uniti in tutti i Comuni

Si è svolto l’incontro tra i segretari provinciali Michele Giannini di Fratelli d’Italia, Carlo Bigongiari di Forza Italia e Andrea Cella, commissario della Lega, in vista delle prossime elezioni amministrative nei Comuni della Lucchesia. Un confronto politico che ha registrato una piena sintonia di intenti sul metodo e sui contenuti con cui il centrodestra intende affrontare la prossima tornata elettorale del 2027, che riguarderà Lucca, Altopascio, Porcari, Massarosa, Camaiore , Seravezza e Forte dei Marmi. Il punto politico è chiaro: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia affronteranno insieme le prossime amministrative e la coalizione sarà unita in tutti i Comuni chiamati al voto.

“L’obiettivo condiviso è costruire, territorio per territorio, candidature autorevoli e rappresentative, individuando le donne e gli uomini migliori – si legge in una nota – espressione delle comunità locali, delle loro competenze, del loro radicamento e della loro capacità di amministrare. Non una somma di sigle, ma un progetto politico comune, costruito attraverso il confronto e nel rispetto delle specificità dei singoli territori. Metodo e contenuti saranno quindi il riferimento per arrivare alle scelte, con la volontà di valorizzare le esperienze positive e, allo stesso tempo, di aprire una nuova fase dove necessario”.

In questo percorso, i tre partiti auspicano e intendono favorire un ampliamento della coalizione alle liste civiche e alle realtà territoriali che condividano il progetto, i valori e i contenuti del centrodestra. L’apertura alle energie civiche rappresenta infatti un elemento importante per costruire coalizioni ancora più ampie e radicate nelle comunità.

“Il centrodestra della Lucchesia è unito e vuole affrontare questa tornata amministrativa con uno spirito di piena collaborazione – sottolineano Giannini, Bigongiari e Cella –. Abbiamo condiviso un metodo e una linea politica: lavorare insieme, ascoltare i territori e individuare le migliori candidature, senza imposizioni e senza divisioni. Vogliamo costruire coalizioni forti, aperte e inclusive, capaci di coinvolgere anche le realtà civiche. La nostra priorità è dare ai cittadini una proposta politica seria, credibile e unita”.