Ex Manifattura, Vietina (Lucca è un grande noi): “Un fallimento politico della destra che pesa sulla città”

“Il consiglio comunale aperto sulla ex Manifattura Tabacchi ha avuto almeno un merito: riportare davanti alla città una questione sulla quale, dopo la conclusione negativa della procedura per la parte sud, era calato un silenzio che non poteva durare. Una discussione pubblica che ha descritto il fallimento politico dell’amministrazione Pardini“. Lo afferma Ilaria Vietina, capogruppo in consiglio comunale di Lucca è un grande noi.

“Dopo più di quattro anni di amministrazione Pardini, sulla Manifattura sud non abbiamo un progetto da realizzare, non abbiamo un concessionario e siamo nuovamente chiamati a domandarci da dove ripartire. Questo è il dato politico che il sindaco dovrebbe avere il coraggio di riconoscere. La Manifattura non era una questione marginale per questa maggioranza. La destra – aggiunge Vietina – aveva duramente contrastato il percorso precedente, sostenendo di avere idee e alternative. Una volta al governo ha scelto una strada, le ha dedicato tempo ed energie, affidato una delega politica specifica e costruito una procedura pubblica. L’unica proposta arrivata, quella di Polimea, non ha superato il percorso previsto. Non cerchiamo colpevoli. Chiediamo responsabilità. Se persino il consigliere delegato arriva oggi a contestare alcuni passaggi della procedura e a sostenere di avere indicato soluzioni che non sarebbero state ascoltate, significa che qualcosa nel rapporto tra indirizzo politico, amministrazione, uffici e soggetti coinvolti non ha funzionato. Il sindaco deve spiegare cosa. E non basta dire che non c’era una fila di proponenti. Perché allora la domanda diventa inevitabile: se le alternative erano così difficili da trovare, perché quattro anni fa si è lasciato intendere che esistessero strade immediatamente praticabili dopo l’abbandono del percorso precedente?“.

“C’è poi il tema della partecipazione. Credo profondamente nell’ascolto della città – prosegue la capogruppo di Lucca è un grande noi – ma la partecipazione non può essere invocata a seconda delle stagioni politiche. Ricordo bene quanto venisse richiesta durante il confronto sul progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Ricordo altrettanto bene quanto quelle stesse richieste siano state meno visibili negli anni successivi. Difronte alle sollecitazioni ricevute durante il Consiglio comunale, i silenzi e gli occhi bassi di chi sulla Manifattura ha costruito la propria fortuna politica, hanno ben descritto quanto la partecipazione sia stato più un termine da sfruttare e abusare piuttosto che un valore e un metodo in cui credere. Dopo più di quattro anni, non c’è un progetto da realizzare e tutto è ancora fermo. Nulla. Non è un dettaglio amministrativo. È un enorme fallimento politico che dimostra l’evidente inadeguatezza della destra lucchese nell’amministrare e progettare il futuro della città“.

“Adesso, negli ultimi mesi del mandato, non credo serva aprire un nuovo percorso istituzionale destinato magari a condizionare le scelte della prossima amministrazione. La partecipazione deve essere innanzitutto democratica. Siamo alla vigilia della campagna elettorale: associazioni, professionisti, imprese, cittadini, liste civiche e forze politiche mettano pubblicamente a confronto idee e visioni. Poi saranno i lucchesi a scegliere. E ripartire significa anche non costruire scorciatoie. Polimea, se lo vorrà, potrà continuare a proporre la propria idea, così come potranno farlo altri soggetti. Ma tutti attraverso procedure pubbliche, trasparenti e con le stesse condizioni: nessuna porta chiusa, ma neppure accessi privilegiati o porte riservate. Vale anche per la proprietà privata di una parte della Manifattura sud. Dopo quattro anni continua, per scelta, a essere sostanzialmente non riconoscibile alla città. Chi ha acquistato quell’immobile ha interessi e diritti legittimi e dovrà essere ascoltato. Ma non può essere un soggetto rimasto nell’ombra a indicare il futuro di un luogo strategico per Lucca. Prima viene la visione della città. Poi gli interessi privati devono trovare spazio dentro quella visione. Non il contrario“.