Impegno civico per Lucca dopo il Consiglio: “La proposta Polimea deve partire avvantaggiata”

“Dalle proposte per una cittadella delle arti e della musica ai laboratori creativi e alla cultura del fumetto, fino al trasferimento mirato di funzioni pubbliche e servizi per la comunità, la cittadinanza – commenta il gruppo civico – ha espresso una visione viva, articolata e contraria a scorciatoie speculative o a progetti calati dall’alto. In questo quadro, Impegno Civico Lucca ritiene che la proposta Polimea – forte di una visione organica, dell’attenzione alla vocazione musicale e culturale della città e del supporto emerso nel percorso partecipativo – debba partire avvantaggiata. Pur nel rispetto dei passaggi amministrativi e delle verifiche di sostenibilità, non si può ignorare il lavoro già svolto né la forte sintonia che tale idea ha riscontrato nel tessuto sociale lucchese. Purtroppo, a fronte di questo patrimonio di proposte e del lavoro pregresso, la posizione del sindaco Mario Pardini e della giunta rischia di impantanarsi in una fase di mera attesa e ‘ascolto passivo’. L’ascolto è dovere di ogni amministrazione, ma senza una visione d’insieme e decisioni tempestive corre il rischio di trasformarsi nell’ennesimo rinvio. Resta inoltre aperto e urgente il nodo del cosiddetto ‘convitato di pietra’: la porzione privata del complesso su cui serve immediata e totale trasparenza circa intenzioni e interlocutori”.