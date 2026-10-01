Potere al Popolo si mobilita a Roma e a Lucca: no alla legge elettorale e un’alternativa per le amministrative in città

“Mentre i prezzi dei carburante esplodono, mentre l’asservimento alle politiche imperiali di guerra degli Usa va avanti, mentre spendono più soldi in armi, la nuova legge elettorale mira a eliminare il dissenso dal parlamento. La legge truffa del governo Meloni, che ieri è tornata alla Camera, assegnerà infatti una maggioranza abnorme di parlamentari a chi non riesce ad averla con il voto degli elettori”. La pensa così Potere al Popolo, che si mobilita, a Lucca come a Roma.

“Si vuole cancellare – spiega Francesca Trasatti dell’esecutivo nazionale – chi si è mobilitato per la Palestina e contro il genocidio israeliano, contro la guerra, il riarmo e la Nato, contro le politiche lacrime e sangue europee, i salari da fame, il taglio ai servizi pubblici e sociali, per una società giusta e in pace. Le 450mila firme che si dovrebbero raccogliere, servono ad impedire la partecipazione alle elezioni di Potere al Popolo e di ogni dissenso lasciando la competizione elettorale solo ai due schieramenti di destra e centrosinistra e ai neofascisti di Vannacci”.

“La legge truffa – sostiene Potere al Popolo – è parte di un vasto progetto autoritario che sorregge la politica di guerra e questa società caserma: il furto del diritto alla rappresentanza democratica fa tutt’uno con le sanzioni americane contro le organizzazioni antifasciste, con la legge sull’antisemitismo che scatena la caccia alla streghe contro chi sta con Palestina, con i decreti sicurezza e lo stato di polizia, con la censura nel nome della guerra ibrida”.

Potere al Popolo fa quindi appello “alla società civile, ai militanti e ai sostenitori, a ogni organizzazione e persona sinceramente democratica, perché si reagisca ai soprusi contro la democrazia e la Costituzione”.

“Contro il governo Meloni e la sua legge truffa, contro lo stato di polizia, contro il riarmo e la guerra, diamo appuntamento a Roma il 3 ottobre (sabato, ndr) a Piazza Bocca della Verità. Vogliono le elezioni più false truccate e antidemocratiche della storia della Repubblica. Non ci faremo intimidire, il voto di sfiducia arriverà dalle piazze”, conclude Trasatti.

“Parallelamente come Potere al Popolo! Lucca lanciamo la prossima assemblea del percorso Cambiamo Lucca! Cambiamo tutto! verso le prossime elezioni amministrative” – afferma Matteo Masini – Potere al Popolo! infatti sarà presente alla tornata elettorale e si impegna a costruire lo spazio politico alternativo a questo governo cittadino di destra e al centrosinistra che ha già dimostrato di non avere un progetto pubblico per la città. Uno spazio aperto a chiunque voglia costruire una proposta politica autenticamente incentrata sulle reali esigenze della cittadinanza: lavoro dignitoso e salario minimo, diritto alla casa e interventi strutturali contro l’overtourism, diritti e spazi sociali, mobilità sostenibile e tutela ambientale. A Lucca, come a Roma, l’unica guerra che non vogliamo disertare è quella per i diritti e per la costruzione di un’alternativa politica indipendente”.