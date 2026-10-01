Riforma nazionale degli istituti tecnici, c’è l’incontro a Palazzo Ducale

Un appuntamento per approfondire, capire, fare domande e provare a dare risposte: sabato (3 ottobre) alle 17, a Palazzo Ducale, Sala Antica Armeria, si terrà un incontro-conferenza dedicato alla riforma nazionale degli istituti tecnici e alle sue possibili conseguenze.

Un confronto nel merito aperto a tutti quelli che vogliono approfondire la tematica, a partire da docenti, famiglie e studenti.

L’incontro nasce infatti dalla volontà di approfondire una trasformazione che riguarda direttamente migliaia di studenti, famiglie, insegnanti e personale scolastico e che avrà effetti importanti anche sulla capacità dei territori di costruire formazione, competenze e opportunità di lavoro. L’obiettivo è superare una discussione fatta soltanto di formule e annunci, entrando nel merito dei cambiamenti previsti e ascoltando punti di vista differenti.

Ad aprire l’appuntamento sarà Patrizio Andreuccetti, capogruppo in Provincia di Casa dei Comuni – Democratici, Civici e Progressisti, il pomeriggio proseguirà con gli interventi di Fabrizio Leverone (rappresentante della Rete nazionale degli istituti tecnici); Simona Querci (consigliera regionale e vicepresidente commissione istruzione); Ennio Bilancini, (prorettore con delega all’orientamento Scuola Imt Lucca); Antonio Mercuri (segretario provinciale della Flc-Cgil Lucca); e Fabrizio Simonetti, segretario generale della Cgil Lucca. A moderare il confronto sarà Michele Puccini, della segreteria dell’Unione comunale del Partito Democratico di Lucca.