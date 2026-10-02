È ufficiale: Strade Sicure arriva anche in provincia di Lucca. Soddisfatta la Lega

Lo annunciano l’onorevole Andrea Crippa, commissario regionale della Lega Toscana ed Elena Meini, responsabile regionale della Lega per gli enti locali.”Mentre il Pd, per mezzo del presidente Giani, del segretario regionale Fossi e dell’assessore Nardini continua, ideologicamente, a dire no alla creazione di un Cpr in Toscana, favorendo così sempre più la presenza d’immigrati irregolari nelle nostre città, la Lega con Matteo Salvini è, viceversa, impegnata costantemente a salvaguardare l’incolumità dei toscani. Va, infatti, in questa direzione l’approvazione di una nostra proposta che tende ad allargare la presenza di militari, operativi nell’ambito dell’iniziativa Strade Sicure anche in quelle province in cui, a oggi, non erano previsti. In particolare, dunque, pure Arezzo, Lucca, Massa-Carrara e Pistoia, potranno giovarsi del loro significativo apporto. Un deterrente importante contro la dilagante delinquenza. Per noi, la sicurezza dei cittadini è, da sempre, prioritaria: per altri (leggi la sinistra) si punta, invece, a rendere i nostri luoghi sempre più insicuri, favorendo un’immigrazione incontrollata che equivale ad un inevitabile aumento della criminalità.”