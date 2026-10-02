Ex Manifattura, Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare: “La città ha portato le idee. Pardini adesso porti le scelte”

Barsella, Cantini e Bassetti: “Dopo aver chiesto alla città di parlare, chi governa ha il dovere di decidere. Pardini dica quale percorso propone”

“La città ha dimostrato di avere idee sul futuro della Manifattura. Adesso tocca a chi governa trasformare quei contributi in scelte. Il Consiglio aperto non può restare una parentesi di ascolto: deve aprire un percorso con responsabilità definite, risorse individuate e scadenze pubbliche”. Lo affermano Marco Barsella, Claudio Cantini e Alessandro Bassetti, per Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare, tornano sull’ex Manifattura dopo il confronto del 30 settembre e chiedono al sindaco di indicare come intenda ripartire dopo l’esito della precedente procedura.

“Da mesi sosteniamo una linea chiara: prima definire quali bisogni della città debba soddisfare la Manifattura, poi costruire un progetto sostenibile e scegliere lo strumento per realizzarlo. Invertire quest’ordine significa lasciare che sia lo strumento a dettare il progetto. Le proposte emerse in Consiglio rafforzano questa impostazione: abitare, studiare, lavorare, produrre cultura e trovare servizi sono esigenze da tenere insieme. Spetta alla politica stabilire le priorità”.

“Ad agosto – ricordano Barsella, Cantini e Bassetti – abbiamo contestato il risultato del percorso scelto dalla giunta: un solo partecipante, nessuna offerta ammessa. Abbiamo chiesto trasparenza, partecipazione e un cambio di metodo. Il confronto pubblico è un passaggio utile, ma ora Pardini deve spiegare quali conseguenze intenda trarne: perché la precedente procedura non ha funzionato, quali criticità saranno corrette e su quali basi si riparte. Senza questa verifica, il rischio è riproporre lo stesso percorso senza averne affrontato i limiti”.

“La nostra proposta è sul tavolo: regia pubblica, pluralità di funzioni e operatori, recupero del complesso anche per fasi, dentro un disegno unitario. Chiediamo di verificarne concretamente la fattibilità, confrontandola con il modello che concentra recupero, finanziamento e gestione su un unico concessionario. L’obiettivo è distribuire investimenti e rischi mantenendo il controllo pubblico sulle destinazioni strategiche. Le alternative vanno misurate sulla capacità di rendere possibile il recupero e rispondere ai bisogni della città”.

“La sostenibilità economica – osservano Barsella, Cantini e Bassetti – è indispensabile. Occorre distinguere le attività capaci di produrre ricavi dalle funzioni di interesse collettivo che richiedono sostegno pubblico, chiarendo come possano convivere. Per ogni ipotesi servono conti leggibili: costi di recupero e gestione, capitali disponibili, finanziamenti da ottenere, copertura degli eventuali squilibri e benefici garantiti ai lucchesi. Deve essere chiaro quali impegni ricadrebbero sul Comune e quali sugli operatori. Questo criterio vale per tutti, anche per Polimea: nessuna proposta può essere sottratta alla verifica dei numeri e dell’interesse pubblico”.

“Chiediamo quindi che la giunta porti in commissione un confronto documentato tra le alternative e un calendario dei passaggi necessari alla decisione. I contributi raccolti devono ricevere una risposta motivata: quali vengono accolti, quali richiedono approfondimenti e quali vengono esclusi. Ai cittadini va data la possibilità di capire come le loro proposte abbiano inciso sulle scelte: è questo che rende la partecipazione credibile”.