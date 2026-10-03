‘Valorizzare l’Italia’, confronto sul turismo a Viareggio con Fratelli d’Italia: “Modernizzare le infrastrutture”

“Da tempo non si assisteva ad un momento di confronto libero, aperto e costruttivo tra Lucca, Valle del Serchio Garfagnana e Versilia sullo stato attuale e sul futuro del turismo della nostra provincia e del sistema economico e produttivo, commercio e servizi in primos, ad esso collegate. Di questo si è parlato nel corso dell’iniziativa promossa dal dipartimento turismo di Fratelli d’Italia Toscana all’Hotel residence Esplanade di Viareggio, dal titolo Valorizzare l’Italia”. Lo dice Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Il turismo italiano sta attraversando una fase di profondo rinnovamento e riposizionamento internazionale, sostenuto dalle politiche strategiche del governo Meloni che vedono nella valorizzazione delle identità territoriali e nell’eccellenza dell’accoglienza la prima leva di crescita economica della nazione Italia – prosegue Fantozzi – Ora, se a livello centrale la direzione è tracciata, è sui territori che si gioca la partita decisiva, e la provincia di Lucca, con il suo potenziale ed un patrimonio unico al mondo, deve raccogliere la sfida del proprio futuro in termini di promozione. Valorizzare l’Italia è una iniziativa che vede sedere allo stesso tavolo politica e categorie economiche del settore per un confronto aperto sulle prospettive di sviluppo. Confronto al quale non sono voluto mancare, specie quando si riescono a mettere a sedere i sindaci della costa con il sindaco del capoluogo, portando alcuni contributi che restano invariabili ormai da tempo che la politica a guida centro sinistra del nostro territorio ad ogni livello non è riuscita minimamente a valutare e a compiere”.

“L’elemento emerso con maggior forza dal convegno è una verità ormai ineludibile: per continuare a competere sui mercati globali, la provincia di Lucca deve smettere di muoversi in ordine sparso e superare la rigidità della normativa regionale – debitamente contrastata da chi scrive – che ha ingabbiato il territorio in tre differenti ambiti turistici – Versilia, Piana di Lucca e Garfagnana con la Media Valle – ciascuno guidato da un proprio comune capofila e regolato da semplici convenzioni amministrative e aggravata dalla solita logica fiorentino-centrica che non si rivolge positivamente ai nostri territori. In questo senso, tra le varie proposte lanciate, quella di avviare sinergie sui tematiche comuni ed urgenti, come la sicurezza e la sanità, passando per le buone pratiche delle amministrazioni presenti fino alla definizione di un vero e proprio patto strategico d’area vasta, per la promozione coordinata di ‘casa nostra’, arrivando (o tornando?) ad un brand unico territoriale, un prodotto integrato che promuova la Lucchesia attorno all’idea guida di un territorio fruibile Dalla costa all’Appennino in 30 minuti, incentivando chi pernotta al mare a scoprire l’offerta culturale ed enogastronomica dell’interno tramite strumenti coordinati come una card provinciale dei servizi, sulla scia di quella avviata positivamente da Mario Pardini a Lucca”.