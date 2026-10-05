Rifondazione Comunista e Fronte del Dissenso: in Sala Suffredini il libro su Francesco Giungoli

Il libro esce a dodici anni dalla scomparsa di Francesco Giuntoli e racconta le vicende politiche del movimento studentesco e operaio lucchese e della valle del Serchio fino alle lotte dei cavatori del marmo delle Alpi Apuane con grande abbondanza di materiali che riproducono volantini, riviste e giornali del periodo che va dal 1968 al 1998. Queste vicende videro un forte protagonismo di Francesco che fu spesso organizzatore di molte manifestazioni e lotte e che con le sue analisi politiche e sociali dette indicazioni teoriche che contribuirono alla formazione di molti giovani militanti.