Altopascio, i consiglieri d’opposizione: “Il Comune è scivolato nella totale assenza di trasparenza”

“L’ultimo episodio nel Consiglio Comunale di lunedì sera dove, accanto all’inserimento nello Statuto Comunale di una norma sulla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – necessaria per ottenere ufficialmente il riconoscimento di Città amica dei bambini e sulla quale si era formato da subito un consenso unanime della minoranza che aveva collaborato a questo progetto – ci siamo visti arrivare un pacchetto con la modifica di altri 30 articoli dello Statuto Comunale, spacciati come semplici adempimenti tecno-giuridici“. Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Valerio Biagini, Simone Marconi, Fabio Orlandi e Luca Bianchi.

“Non c’è stato concesso nessun margine – aggiungono – per discutere nessuna proposta sulla riforma della Costituzione comunale come avviene in qualsiasi Comune normale, e come sempre avvenuto in passato anche ad Altopascio, dove si prevede una commissione specifica per elaborare la riforma. Tanto più che la legge stessa richiede che alla prima seduta deve esserci il voto favorevole di almeno un componente di minoranza. Il pacchetto di maggioranza, invece, era chiuso e sono state respinte le varie proposte tendenti a garantire un minimo di trasparenza amministrativa dell’Ente. Tanto più che siamo in un Comune dove, non solo un cittadino, ma anche un consigliere comunale non è in grado di reperire online, dopo una fugace apparizione di un paio di settimane all’albo pretorio, gli atti amministrativi che dovrebbe controllare. Così come è stato respinto un emendamento del consigliere Marconi sulla possibilità dei cittadini di assistere online alle sedute del consiglio comunale”.