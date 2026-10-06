Capannori, Frediani (Pd): “Recuperare l’ippovia del Compitese e intitolarla a Varenne”

Recuperare e valorizzare l’ippovia del Compitese e dedicarla a Varenne. È la richiesta del consigliere comunale Pd di Capannori Mauro Frediani, che chiede all’amministrazione di avviare un percorso per la manutenzione straordinaria del tracciato che collega le varie frazioni.

“Come ormai sapete, ho avuto un legame particolare con gli animali – spiega Frediani – soprattutto con i cavalli, anche per il rapporto speciale che ho con la mia cavalla. È quindi un tema che sento particolarmente. Il nostro territorio, in particolare la zona sud, ha da sempre un legame forte con il mondo dei cavalli. Non è un caso che proprio qui si trovi l’ippovia che collega le varie frazioni del Compitese. Un percorso importante, che rappresenta un’opportunità per l’ambiente, per il turismo e per la valorizzazione del nostro territorio”.

Oggi, secondo il consigliere, il percorso ha bisogno di interventi. “Questa ippovia ha bisogno di una manutenzione straordinaria – sottolinea – anche con la collaborazione dei privati. Per questo chiedo che si inizi un percorso per recuperare e valorizzare questa bellissima realtà”.