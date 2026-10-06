Ex Manifattura, Baccelli: “Governare il futuro significa innanzitutto assumersi una responsabilità pubblica”

Sul futuro dell’ex Manifattura Tabacchi di Lucca interviene Stefano Baccelli, ex presidente della Provincia di Lucca ed esponente del Partito Democratico, con un lungo intervento in cui chiede alla città e all’amministrazione di scegliere una direzione chiara.

“Le città non cambiano in meglio aspettando che qualcosa accada – scrive Baccelli – Cambiano, migliorandosi, quando hanno una visione, il coraggio di fare delle scelte e la capacità di trasformarle in progetti concreti. Anche quando le sfide sono complesse. Soprattutto quando le sfide sono complesse. La Manifattura è una di queste. E può diventare molto più di un grande intervento di recupero: può essere il progetto da cui partire per fare di Lucca un modello di rigenerazione urbana, capace di tenere insieme la propria storia, la propria identità e una nuova idea di futuro“.

L’ex presidente ricorda il ruolo storico del complesso. “Per generazioni la Manifattura è stata una città dentro la città – sottolinea – Migliaia di lucchesi, soprattutto donne, ci hanno lavorato, costruendo la dignità delle proprie famiglie e contribuendo all’identità economica e sociale di Lucca. Oggi quello stesso luogo può tornare a produrre opportunità. Non necessariamente le stesse di ieri, ma quelle di cui la città ha bisogno domani. Può diventare il cuore di un progetto che restituisca identità e vitalità al centro storico, che tenga insieme il diritto ad abitare, nuove forme di lavoro, servizi, cultura e spazi di incontro”.

Poi l’attacco all’amministrazione. “Oggi la Manifattura è ferma – afferma – E il problema non è affatto tecnico: è politico. Ci avevano promesso che con l’amministrazione Pardini sarebbe stato tutto più semplice. Siamo arrivati a una proposta dichiarata inammissibile dai tecnici del Comune e a un consiglio comunale aperto dal quale non è emersa una prospettiva chiara. Anzi mi permetto di dire che non è stato proposto né il traguardo, né il percorso, né la direzione, e nemmeno, per la verità, un sicuro punto di partenza. Nemmeno conosciamo il nome di chi sia il compagno di viaggio con cui, necessariamente, dovremo, in armonia, coabitare”.

Per Baccelli la differenza è tra due modi di fare politica. “È proprio qui che emerge una differenza fondamentale tra amministrare l’esistente e avere una visione di città – spiega – La politica non dovrebbe essere gestione, più o meno accurata, delle conseguenze di ciò che accade, ma governo dei processi partendo da idee ed obiettivi. La Manifattura non si lascia accadere. Si governa. E governare significa innanzitutto assumersi una responsabilità pubblica. Il pubblico deve esserci. Deve avere una visione, indicare una direzione, creare le condizioni perché quella visione diventi realtà. Deve coinvolgere innanzitutto i cittadini, perché il futuro di un luogo così importante non può essere deciso senza la città”.

Quanto al rapporto con i privati, l’esponente dem non chiude. “Senza demonizzare nessuno e senza contrapporre per principio pubblico e privato – precisa – ma con una regia pubblica forte, con la schiena dritta, unico modo per attrarre virtuosamente partner privati. E qui entra in gioco il coraggio. Il coraggio di non rinunciare a un’ambizione soltanto perché è difficile realizzarla. Di non considerare la complessità una giustificazione per restare immobili. Di costruire alleanze, cercare risorse, assumersi responsabilità e prendere decisioni. Perché concretezza e visione non sono antinomie. Al contrario, la concretezza senza visione si limita a gestire il presente. La visione senza concretezza resta una promessa“.