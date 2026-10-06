Giglioli (Avs): “La casa è una scelta politica: Lucca deve governare l’emergenza abitativa”

“A Lucca 526 famiglie aspettano una casa popolare. Le 30 assegnazioni annunciate dal Comune entro l’anno sono un passo, ma rispondono a poco più di una famiglia su venti. Fuori dall’edilizia pubblica la strada rimane stretta. I canoni continuano ad aumentare, mentre gli affitti brevi sottraggono case all’uso per le locazioni a lungo termine. Nel frattempo cresce la zona grigia di chi guadagna troppo per la casa popolare e troppo poco per il mercato. Siamo di fronte ad un problema strutturale: da tempo Lucca è città ad alta tensione abitativa”. Lo afferma la consigliera comunale di Sinistra con Lucca-Sinistra Civica Ecologista ed esponente di Alleanza Verdi Sinistra, Valeria Giglioli.

“L’overtourism e il crollo del valore di acquisto degli stipendi – spiega Giglioli – hanno trasformato una situazione già difficile in una vera e propria emergenza. Che riguarda famiglie, anziani e giovani con bisogni sempre più complessi. Per questo il Comune potrebbe intervenire in molti modi, lavorando su un monitoraggio accurato delle richieste, una programmazione strutturata nel tempo e su una progettazione che guardi ai diversi aspetti delle problematiche dell’abitare. La bacchetta magica non esiste. Ma ci sono aspetti su cui programmare attentamente è fondamentale”.

“Il primo – continua Giglioli – riguarda l’edilizia residenziale pubblica: un piano di recupero pluriennale degli alloggi di risulta consentirebbe di assegnare risorse annuali certe e tempi verificabili. In secondo luogo l’amministrazione comunale potrebbe finalmente intervenire sugli affitti turistici, regolandoli con gli strumenti che il Testo unico del Turismo della Regione Toscana. Infine, è necessario iniziare a pensare l’emergenza abitativa come un complesso articolato di bisogni. L’edilizia residenziale pubblica è un’infrastruttura portante per garantire il diritto a casa ed è sempre più urgente, in un momento in cui l’inflazione supera il 4 per cento, rispondere alle necessità della cosiddetta fascia grigia. Una delle sfide più urgenti riguarda gli anziani: la realizzazione di comunità alloggio supportate permetterebbe di preservare l’autonomia e prevenire l’istituzionalizzazione”.