La Lega ha scelto il nuovo segretario provinciale in vista delle elezioni: è l’onorevole Elisa Montemagni

Passaggio di testimone ai vertici della Lega. L’onorevole Elisa Montemagni è stata eletta nuova segretaria provinciale del partito al termine del congresso che si è tenuto a Lucca sotto la presidenza della deputata Tiziana Nisini. Prende il posto di Riccardo Cavirani, che si era dimesso dall’incarico a dicembre e che nel frattempo si è anche dimesso dalla presidenza di Geal per lavorare come ufficio stampa del Comune di Forte dei Marmi.

All’assise hanno preso parte anche il commissario regionale del Carroccio, il deputato Andrea Crippa, e il sindaco di Lucca Mario Pardini, ormai pronto al bis per le amministrative del 2027. Proprio la presenza del primo cittadino lucchese è stata sottolineata via social da Nisini come segno concreto di vicinanza e sostegno reciproco tra l’amministrazione e la forza politica. Montemagni subentra così al commissario uscente Andrea Cella, vicesindaco a Massa. Contestualmente è stato nominato anche il nuovo direttivo provinciale, che vedrà operativi Ilaria Benigni, Salvadore Bartolomei, Mauro Santini, Antonio Tognini, Samuel Venturi e Donatella Ciuffolini.

“Il congresso rappresenta sempre un bel momento di democrazia interna – ha commentato a caldo la neo segretaria provinciale Elisa Montemagni –. Sono molto onorata di poter dare il mio fattivo contributo per ripartire insieme più forti, anche in vista delle rilevanti sfide elettorali del 2027. In provincia, oltre al capoluogo, andranno al voto pure Comuni molto importanti dove, come Lega, siamo pronti a fare la nostra parte grazie a una classe dirigente solida e costituita da persone preparate. Mi metterò immediatamente al lavoro e mi confronterò quanto prima con i militanti e sostenitori della nostra splendida provincia. Il contatto con il territorio e con i cittadini rimarrà l’elemento fondamentale della nostra attività, da sempre nel dna della Lega”.