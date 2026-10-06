Let’s play ball, l’attivista Nicola Pera: “Lucca si fa vetrina ma mancano le politiche sociali”

Le polemiche sulla trasformazione del centro storico in un set a cielo aperto arrivano al punto di rottura dopo le riprese del nuovo format targato Amazon Prime Video, Let’s Play Ball. A sollevare la questione anche l’attivista lucchese Nicola Pera, che attacca frontalmente le scelte dell’amministrazione comunale sulla gestione degli eventi e sul modello di sviluppo turistico della città.

“Cosa poteva mai andare storto nel far rotolare per il centro storico di Lucca, tra strade strette, pedoni, furgoni dei corrieri e biciclette, due palle di 4 metri di diametro? Questo format di Amazon Prime Video è solo la punta dell’iceberg e solleva una questione più ampia: quali sono oggi le priorità di questa amministrazione”», esordisce Pera, puntando il dito contro l’impatto concreto della produzione. “Immagini circolate sui social mostrano, in particolare, alcuni lampioni danneggiati; anche alcuni quotidiani locali hanno riportato il danneggiamento di un tendone in piazza Anfiteatro e il rovesciamento degli espositori di alcuni esercizi commerciali”.

Al centro della critica c’è la contrapposizione tra la visibilità mediatica e le reali necessità di chi la città la vive tutti i giorni. “Mentre Lucca diventa sempre più vetrina per grandi produzioni ed eventi rivolti ai visitatori, sul fronte delle politiche per chi vive la città le risposte sono insufficienti. Servono politiche abitative accessibili, più risorse per il sociale, nuove assunzioni, sostegno al commercio locale e una programmazione culturale stabile, rivolta prima di tutto ai cittadini“, incalza l’attivista.

Il timore espresso è quello di una progressiva perdita di identità a favore di dinamiche meramente commerciali. “La continua ricerca della sovraesposizione mediatica attraverso grandi eventi e produzioni rischia di distogliere l’attenzione da ciò che dovrebbe essere al centro dell’azione amministrativa: le esigenze dei cittadini. Una città non si misura solo dalla visibilità che riesce a ottenere, ma dalla qualità della vita che riesce a garantire a chi la abita. Ormai tutto sembra destinato a richiamare una dimensione esterna e le priorità, per questa amministrazione, sembrano essere altre. Una Lucca trasformata in brand e prodotto commerciale, sempre più orientata verso le esigenze di grandi multinazionali e sempre più distante dalle proprie radici, dalla propria cultura e dalla propria comunità».

Pera non risparmia contestazioni dirette alle recenti esternazioni della Ggunta: “L’assessore al turismo, intervenendo in televisione, ha affermato che la crescita del prezzo degli immobili sarebbe sintomo della salute dell’economia. Peccato che, in questo modo, si rischi di perdere di vista le difficoltà concrete di famiglie e giovani alle prese con il caro vita. Lo stesso assessore ha definito questa produzione Amazon Prime Video, Let’s Play Ball, “di un certo livello” e una “straordinaria occasione” di visibilità per la città. Ha parlato di un’iniziativa in grado di promuovere l’identità di Lucca. Ma quale identità?”.