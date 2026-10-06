L'annuncio|
Niente autorizzazione per il presidio pro Pal in San Michele: la mobilitazione slitta a giovedì
Il diniego “a meno di 24 ore dalla manifestazione”. Protestano gli organizzatori della sinistra radicale e della Trebesto
Il presidio di sinistra radicale e Trebesto in programma in piazza San Michele a sostegno del popolo palestinese è stato rinviato a giovedì (8 ottobre) alle 18,30.
La decisione è stata presa dopo il divieto notificato dalla questura “a meno di 24 ore – spiegano i promotori – dallo svolgimento della manifestazione originariamente prevista per mercoledì 7 ottobre”.
Per illustrare le motivazioni e fornire tutti i dettagli inerenti alla vicenda, gli organizzatori hanno previsto una comunicazione davanti alla questura.
L’appuntamento in piazza San Michele slitta dunque a giovedì (8 ottobre) alla stessa ora, in vista della giornata di mobilitazione generale nazionale fissata per sabato (10 ottobre).