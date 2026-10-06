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Niente autorizzazione per il presidio pro Pal in San Michele: la mobilitazione slitta a giovedì

6 ottobre 2026 | 22:59
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di Redazione

Redazione

Niente autorizzazione per il presidio pro Pal in San Michele: la mobilitazione slitta a giovedì

Il diniego “a meno di 24 ore dalla manifestazione”. Protestano gli organizzatori della sinistra radicale e della Trebesto

Il presidio di sinistra radicale e Trebesto in programma in piazza San Michele a sostegno del popolo palestinese è stato rinviato a giovedì (8 ottobre) alle 18,30.

La decisione è stata presa dopo il divieto notificato dalla questura “a meno di 24 ore – spiegano i promotori – dallo svolgimento della manifestazione originariamente prevista per mercoledì 7 ottobre”.

Per illustrare le motivazioni e fornire tutti i dettagli inerenti alla vicenda, gli organizzatori hanno previsto una comunicazione davanti alla questura.

L’appuntamento in piazza San Michele slitta dunque a giovedì (8 ottobre) alla stessa ora, in vista della giornata di mobilitazione generale nazionale fissata per sabato (10 ottobre).