Riforestazione urbana e adattamento climatico: dalla Pecora Nera proposte per una Lucca più green

Alleanza Verdi Sinistra – Europa verde: “La sfida adesso è trasformare le idee discusse in progetti per le piazze, le strade e i quartieri”

Più alberi nelle piazze e lungo le strade, nuove aree verdi nei quartieri, mini-foreste urbane, maggiore permeabilità dei suoli e una progettazione degli spazi pubblici basata sulle competenze di team di esperti pluridisciplinari, capace di contrastare le isole di calore e affrontare piogge sempre più intense. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro pubblico promosso da Alleanza Verdi Sinistra-Europa Verde alla Pecora Nera di Lucca, dedicato alla riforestazione urbana e alle strategie con cui rendere la città più vivibile e più preparata agli effetti della crisi climatica.

Un appuntamento molto partecipato, coordinato dal consigliere comunale Daniele Bianucci, che ha visto confrontarsi esperti, professionisti e cittadini e che, per i promotori, conferma come sul futuro verde di Lucca esista una domanda crescente di scelte concrete e non più rinviabili.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti di Luca Fidia Pardini, co-portavoce di Europa Verde Lucca. Sono quindi intervenuti Sergio Risaliti, storico e critico d’arte e direttore artistico del Museo Novecento di Firenze, Pietro Spataro, fondatore di Climate Standard, l’urbanista Damiano Iacopetti e la biologa Arianna Chines, affrontando da diverse prospettive il rapporto tra trasformazione dello spazio urbano, qualità della vita, patrimonio arboreo, biodiversità e cambiamenti climatici.

Particolare interesse ha suscitato l’esperienza delle mini-foreste urbane realizzate con il metodo Miyawaki, basato sulla messa a dimora ravvicinata di specie autoctone e già sperimentato in diverse città europee. Un modello che può contribuire ad aumentare rapidamente biodiversità, ombra e capacità di assorbimento della Co2 anche all’interno di spazi urbani relativamente contenuti.

Nel suo intervento Arianna Chines ha portato il confronto direttamente sulla città di Lucca, illustrando una serie di possibili interventi concreti: aumentare la presenza degli alberi e di aree verdi e permeabili nelle piazze del centro storico. Sono state mostrate alcune idee e suggestioni provenienti dai cittadini per recuperare e rendere permeabili spazi oggi fortemente mineralizzati, quali piazza San Francesco e Manifattura Tabacchi, in cui viene immaginata una presenza molto maggiore di verde; nonché la possibilità di riportare alla luce il fosso lungo corso Garibaldi.

Proposte che indicano una diversa concezione del verde urbano: non un semplice elemento ornamentale, ma una vera e propria infrastruttura per la salute, la vivibilità, la biodiversità e la capacità della città di adattarsi ai cambiamenti climatici.

“L’estate appena trascorsa, con settimane di temperature elevatissime, e gli eventi meteorologici sempre più intensi ci dicono che non abbiamo più molto tempo – sottolineano i promotori di Alleanza Verdi Sinistra-Europa Verde – Piantare alberi, creare ombra, rendere permeabili i suoli, costruire corridoi verdi e tutelare la biodiversità non sono interventi estetici: sono politiche indispensabili per rendere Lucca più vivibile oggi e nei prossimi decenni”.

Per Avs-Europa Verde uno dei primi passi deve essere proprio quello di individuare, tanto nel centro storico quanto nei quartieri, spazi nei quali realizzare nuovi interventi di riforestazione urbana, anche attraverso progetti pilota capaci di tradurre in interventi visibili e concreti le indicazioni emerse durante l’incontro.

Allo stesso tempo torna la richiesta all’Amministrazione comunale di presentare finalmente il Regolamento per la gestione del verde, sul quale il Consiglio comunale si è già espresso approvando la mozione presentata da Elvio Cecchini, sostenuta anche dal consigliere Daniele Bianucci.

“Un regolamento moderno del verde e un vero programma di riforestazione urbana devono procedere insieme. Occorre stabilire criteri chiari per tutelare il patrimonio arboreo esistente, ma contemporaneamente programmare dove e come aumentarlo. La sfida adesso è trasformare le idee discusse alla Pecora Nera in progetti per le piazze, le strade e i quartieri di Lucca”.