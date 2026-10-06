“Spazi comunitari solo per chi ha grandi budget”: la denuncia di Impegno civico per Lucca

Diventa sempre più complesso ed economicamente oneroso per il tessuto associativo e culturale locale accedere alle sale convegni e agli spazi pubblici di Lucca. Se un tempo l’affitto dei locali comunali per conferenze, dibattiti ed eventi culturali avveniva in modo libero, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per l’utilizzo degli spazi del Sistema Congressuale del Comune di Lucca impone oggi alle realtà no-profit una serie di vincoli economici, assicurativi e procedurali che ne soffocano l’attività.

A sollevare la questione è la formazione politica e civica Impegno civico per Lucca, che definisce il documento approvato dall’Amministrazione comunale come una vera e propria “corsa ad ostacoli burocratica ed economica”.

A differenza del passato, l’utilizzo delle sale è ora soggetto a un tariffario molto rigido. Come fa notare l’associazione “Anche applicando lo sconto del 40 percento previsto per le tariffe agevolate, l’uso per una sola giornata di sedi storiche come l’Auditorium di San Romano o la Cavallerizza comporta costi non indifferenti”, arrivando fino a 1800 euro e 1000 euro a tariffa piena nei periodi invernali. A ciò si aggiungono i costi obbligatori per i servizi aggiuntivi, dai servizi di apertura/chiusura alle pulizie fino alla vigilanza e al facchinaggio.

L’ostacolo principale per molte piccole associazioni risiede nelle garanzie finanziarie richieste. Per accedere a strutture come l’Auditorium di San Romano, Villa Bottini o Palazzo Guinigi, i richiedenti sono obbligati a stipulare polizze assicurative con un massimale non inferiore a 3 milioni di euro. Per gli altri spazi, la scelta è tra una polizza da 500 mila euro o il versamento di una caparra di almeno 2000 euro. Cifre del tutto insostenibili per chi promuove cultura e sociale senza scopo di lucro.

Sotto accusa vi sono anche i tempi di risposta della macchina comunale. Secondo le nuove regole, il rilascio effettivo della concessione venga comunicato dall’Ufficio Sportello Eventi solo 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell’evento. “I soggetti privati e le associazioni devono presentare domanda ed eventualmente pagare o assicurarsi con largo anticipo, mantenendo tuttavia l’incertezza sulla conferma fino all’ultimo momento”.

“Per ottenere una sala non basta più una semplice richiesta: occorre un piano dettagliato corredato da piani di sicurezza, percorsi di esodo, nomine della squadra antincendio qualificata (Dm 10/03/1998) a carico dell’organizzatore, oltre alla redazione di verbali di sopralluogo obbligatori prima e dopo l’evento. Inoltre, l’Amministrazione si riserva il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per esigenze istituzionali sopravvenute”.