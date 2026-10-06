Una Rosa per Norma Cossetto, 8 appuntamenti tra Lucca e provincia

Un calendario fitto di occasioni che si sviluppa in 5 giorni per ricordare Norma Cossetto e tutta la questione istriana. Una Rosa per Norma Cossetto porta in provincia di Lucca 8 appuntamenti.

La manifestazione patriottica Una Rosa per Norma Cossetto, ricordano gli organizzatori “quest’anno alla sua ottava edizione, nasce per commemorare la giovane studentessa istriana di 23 anni, seviziata, violentata e infoibata dai partigiani comunisti filo jugoslavi nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943. Per l’atrocità del supplizio che le fu inferto, Norma Cossetto è divenuta simbolo di tutte le sofferenze patite dagli italiani dell’Adriatico orientale durante gli anni 1943-1945″. Alla memoria, già nel 1949 le fu conferita la laurea ad honorem dalla sua facoltà di Lettere e Filosofia a Padova e nel 2005 fu insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile da parte dell’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

“Anche quest’anno – commenta Sandro Righini, commissario provinciale del Comitato 10 Febbraio – sul territorio di Lucca non mancheranno le iniziative volte a ricordare Norma Cossetto. Le commemorazioni toccheranno tutte le aree della nostra provincia, per un totale di otto appuntamenti, distribuiti nei due fine settimana del 10-11 e del 17-18 ottobre, più una cerimonia che si svolgerà sabato 7 novembre. Sono aumentati i patrocini dei comuni, segno positivo di un’accresciuta sensibilità nelle amministrazioni verso la tragica vicenda di Norma Cossetto e più in generale sulla storia dei nostri connazionali d’Istria, di Fiume e di Dalmazia. Ringrazio i comuni di Lucca, Viareggio, Castiglione di Garfagnana, Forte dei Marmi, Fabbriche di Vergemoli e Montecarlo per la loro pronta adesione all’iniziativa. Inoltre, ringrazio l’associazione culturale Massarosa nel Cuore con la quale celebreremo per la prima volta una vera e propria commemorazione anche a Massarosa. Concludo ricordando che domenica 18 ottobre a Vergemoli, oltre alla celebrazione di Una Rosa per Norma, inaugureremo anche una nuova Panchina del Ricordo”.

Sabato 10 ottobre appuntamento a Marlia alle 10 in viale della Rimembranza e a Lucca alle 11 al parco Norma Cossetto in via Italico e Quirino Baccelli 105, quartiere San Marco. Domenica 11 ottobre si continua a Camaiore e Viareggio alle 10 in via Martiri delle Foibe, ponte sul Fosso dell’Abate e sabato 17 ottobre a Castiglione di Garfagnana alle 11 alla Chiesina del Soccorso e a Massarosa alle 17 al largo Martiri delle Foibe.

Domenica 18 ottobre tocca a Forte dei Marmi alle 10 in piazza Martiri delle Foibe e Vergemoli alle 15 al Monumento ai Caduti in via del Giardino con anche l’inaugurazione Panchina del Ricordo.