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Cecchini: “Regolamento di polizia urbana da aggiornare: sanzionare i comportamenti, non la marginalità”
Aggiornare il regolamento di polizia urbana di Lucca per superare l’attuale disciplina del bivacco. È la richiesta avanzata nel consiglio comunale di ieri sera (6 ottobre) da Elvio Cecchini, consigliere comunale di Azione.
“Nella sua formulazione attuale il regolamento disciplina il bivacco facendo espresso riferimento alla presenza di coperte, teli e sacchi a pelo – spiega Cecchini – Il rischio è paradossale: finiamo per sanzionare i barboni e non i turisti ‘barbari’. Il problema, infatti, non dovrebbe essere chi occupa lo spazio pubblico o quali oggetti utilizza, ma il comportamento che viene tenuto“.
Il consigliere distingue tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. “Sedersi su una panchina o mangiare un panino non può essere considerato di per sé contrario al decoro – sottolinea – Diverso è occupare impropriamente monumenti, sagrati, scalinate e spazi pubblici, abbandonare rifiuti, consumare pasti in modo invasivo, ostacolare il passaggio o utilizzare luoghi di particolare valore storico e monumentale senza alcun rispetto per la loro funzione”.
Da qui la richiesta di una revisione. “Con i flussi turistici che interessano oggi Lucca le regole devono evolvere insieme alla città – afferma – Occorre quindi un regolamento che non colpisca soltanto la marginalità sociale, ma individui e sanzioni con chiarezza i comportamenti che compromettono il decoro, la fruibilità e il rispetto del patrimonio comune, indipendentemente da chi li compie”.
Cecchini ha raccomandato infine di intensificare i controlli. “Anche il regolamento migliore è inutile – conclude – se non viene fatto rispettare”.