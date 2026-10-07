Cecchini: “Regolamento di polizia urbana da aggiornare: sanzionare i comportamenti, non la marginalità”

“Nella sua formulazione attuale il regolamento disciplina il bivacco facendo espresso riferimento alla presenza di coperte, teli e sacchi a pelo – spiega Cecchini – Il rischio è paradossale: finiamo per sanzionare i barboni e non i turisti ‘barbari’. Il problema, infatti, non dovrebbe essere chi occupa lo spazio pubblico o quali oggetti utilizza, ma il comportamento che viene tenuto “.

Il consigliere distingue tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. “Sedersi su una panchina o mangiare un panino non può essere considerato di per sé contrario al decoro – sottolinea – Diverso è occupare impropriamente monumenti, sagrati, scalinate e spazi pubblici, abbandonare rifiuti, consumare pasti in modo invasivo, ostacolare il passaggio o utilizzare luoghi di particolare valore storico e monumentale senza alcun rispetto per la loro funzione”.