Emergenza casa, i sindacati degli inquilini chiedono di riattivare la commissione territoriale

Secondo Sunia, Sicet e Uniat i fondi stanziati dal governo per le ristrutturazioni di alloggi popolari sono insufficienti

Il tema della casa e dell’emergenza abitativa torna al centro del dibattito politico e sociale, sia su scala locale che nazionale. Sull’argomento intervengono con una nota congiunta i rappresentanti dei sindacati degli inquilini e degli assegnatari della provincia di Lucca: Stefano Cristiano (Sunia Cgil), Sebastiana Pia Giliberto (Sicet Cisl) e Giorgio Bertelli (Uniat Uil). Pur giudicando positivamente lo sforzo compiuto dai Comuni del territorio e dall’ente gestore per ridurre al minimo gli “alloggi di risulta”, le sigle sindacali sottolineano come lo stato generale del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (Erp) continui a presentare “condizioni spesso insostenibili per chi vi abita”.

L’analisi dei sindacati si concentra in modo particolare sulle misure varate a livello statale, definite insufficienti e potenzialmente rischiose per gli enti locali. Richiamando le stime della presidenza di Erp Lucca – secondo cui la ristrutturazione di un singolo alloggio richiede tra i 25mila e i 30mila euro –, i 970 milioni di euro stanziati su 5 anni dal governo coprirebbero appena 32mila alloggi a livello nazionale, una cifra ben distante dai 60mila dichiarati e dall’obiettivo di 100miola.

I finanziamenti previsti non costituiscono nuove risorse, ma derivano da uno spostamento di fondi già destinati alla rigenerazione urbana e al Fondo di sviluppo e coesione, prefigurando una partita di giro quasi a somma zero. Secondo i sindacati, “la logica spinge i Comuni a vendere il patrimonio Erp per fare cassa, affidandosi agli incentivi ai privati a scapito degli investimenti pubblici“. Analoghe criticità vengono sollevate per il fondo per la morosità incolpevole, non rifinanziato con risorse fresche, mentre viene denunciato il totale definanziamento statale del Fondo sociale per l’affitto (ex L. 431/98), che nel 2022 garantiva 330 milioni di euro a livello nazionale (di cui circa 21 milioni destinati alla Regione Toscana), scaricando l’intero peso economico su Regioni e Comuni.