Il parere|
Istituita la Giornata nazionale del Riciclo: l’orgoglio dell’onorevole Montemagni
La rappresentante della Lega: “L’obiettivo è quello di promuovere una vera e propria cultura del risparmio inerente alle risorse naturali, riducendo gli sprechi”
“Col definitivo via libera da parte del Senato, prende ufficialmente corpo l’istituzione della Giornata nazionale del Riciclo che verrà celebrata ogni 18 settembre. Da firmataria della Pdl sono, ovviamente, soddisfatta che l’iter parlamentare sia giunto alla conclusione in modo positivo”. Lo afferma l’onorevole Elisa Montemagni della Lega.
“Quando si parla di riciclo della carta, mi viene subito in mente il qualificato distretto lucchese che è un vero e proprio esempio a livello italiano e internazionale. L’obiettivo è quello di promuovere una vera e propria cultura del risparmio inerente alle risorse naturali, riducendo gli sprechi, incentivando stili di vita sostenibili per un adeguato sviluppo dell’economia circolare. In provincia di Lucca, le risorse del pnrr si stanno, via via, tramutando nella realizzazione di progetti industriali che tendono a rafforzare la filiera, puntando su innovazione e sostenibilità, senza tralasciare gli innegabili benefici ambientali che comporta il riciclo della carta, ad esempio, nella conservazione delle foreste. Riguardo agli eventi collegati a questa giornata, ricordiamo il Miac e Pianeta Terra Festival che si svolgono proprio a Lucca”.
“Da deputata espressione del territorio ritengo, dunque, che tale legge sia un significativo valore aggiunto per un comparto di assoluta, storica e indiscussa qualità“, conclude Montemagni.