Istituita la Giornata nazionale del Riciclo: l’orgoglio dell’onorevole Montemagni

“Quando si parla di riciclo della carta, mi viene subito in mente il qualificato distretto lucchese che è un vero e proprio esempio a livello italiano e internazionale. L’obiettivo è quello di promuovere una vera e propria cultura del risparmio inerente alle risorse naturali, riducendo gli sprechi, incentivando stili di vita sostenibili per un adeguato sviluppo dell’economia circolare. In provincia di Lucca, le risorse del pnrr si stanno, via via, tramutando nella realizzazione di progetti industriali che tendono a rafforzare la filiera, puntando su innovazione e sostenibilità, senza tralasciare gli innegabili benefici ambientali che comporta il riciclo della carta, ad esempio, nella conservazione delle foreste. Riguardo agli eventi collegati a questa giornata, ricordiamo il Miac e Pianeta Terra Festival che si svolgono proprio a Lucca”.