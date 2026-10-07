La manifestazione pro Pal slitta a domani: “Motivazioni discutibili dalla questure per il diniego della mobilitazione di oggi”

Potere al Popolo e Calcistica popolare Trebesto rilanciano il corteo: “Persone e realtà solidali lucchesi scendano in piazza con noi”

“La questura di Lucca, dopo aver inizialmente avallato la manifestazione del 7 ottobre a sostegno del popolo palestinese regolarmente comunicata venerdi e diffusa sui social e a mezzo stampa i giorni scorsi, con una Pec notificata a meno di 24 ore dall’orario programmato, ha deciso di vietare il presidio, sulla scia dei divieti arrivati nella giornata di ieri nelle città di Lecco e Bergamo”. Così spiegano Popolare Trebesto e Potere al Popolo che hanno deciso di rispondere con una conferenza davanti alla questura cui erano presenti, in rappresentanza del partito e della società calcistica popolare Matteo Masini, Marco Andreotti, Gianmarco Profeta, Marina Nannetti e Paola Nesi.

“È una scelta – dice Matteo Masini di Palp Lucca – per denunciare l’ennesima decisione che segue il filone repressivo dell’ultimo anno, a livello nazionale, ma soprattutto lcale. Vogliamo ricordare anche altri episodi: scelte molto discutibili, tra cui le identificazioni per le mobilitazioni dello scorso autunno, ma anche denunce e multe arrivate a giovani attivisti negli ultimi mesi. Una scelta che ha fatto tanto discutere ma che evidentemente non ha lasciato nessun insegnamento al questore, che continua a limitare gli spazi democratici dopo il diniego di via Fillungo il 25 aprile e, pochi giorni fa, il corteo degli studenti”.

“Tra le motivazioni del questore – spiega ancora Masini – viene contestata la data del 7 ottobre, “giorno che coincide con il terzo anniversario dell’attacco indiscriminato a numerosi cittadini dello Stato di Israele da parte di frange filopalestinesi riconducibili al movimento Hamas“. Ma nelle rivendicazioni della manifestazione e della mobilitazione internazionale di questi giorni non si fa riferimento ad Hamas: “Serve richiamare nuovamente l’attenzione sul genocidio in corso del popolo palestinese e sulle aggressioni dello stato sionista di Israele in Libano e Cisgiordania una denuncia e una richiesta di porre fine a un genocidio che è in corso da tre anni”.

“Ancora – si legge nella nota degli organizzatori – si parla dell'”attuale contesto politico internazionale, che potrebbe, in occasione dello svolgimento del presidio, provocare reazioni di elevata criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica“: come se il problema principale fossero le legittime proteste dell’ultimo anno, peraltro già sistematicamente represse, in solidarietà con un popolo vittima di genocidio, e non le complicità e le collaborazioni che proseguono da parte dei governi occidentali con uno stato il cui primo ministro è stato dichiarato colpevole di crimini contro l’umanità e crimini di guerra dalla Corte penale internazionale, che ha emesso anche un mandato di arresto ad oggi ancora in attesa di esecuzione. Infine, si afferma che “la manifestazione potrebbe altresì alimentare una spinta ideologica celebrativa della strage consumata in danno di cittadini dello Stato di Israele, generando tensioni tra appartenenti alle diverse ideologie, con effetti negativi sulla tenuta dell’ordine pubblico”, ancora una volta millantando presunti collegamenti con Hamas di una mobilitazione che legittimamente denuncia ormai da un anno il terrorismo di Stato perpetrato da Israele e le sue oltre 75mila vittime palestinesi”.