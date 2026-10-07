Miac, Zucconi (Fdi) per la difesa della competitività della carta: “Al lavoro per correttivi alle quote Ets”

“L’industria cartaria italiana sta affrontando una fase delicata, stretta tra costi energetici elevati e nuove regole europee che rischiano di aggravare ulteriormente il peso della Co₂. Difendere la competitività di queste imprese significa difendere un patrimonio industriale e manifatturiero strategico per il nostro paese”. Lo ha dichiarato l’onorevole Riccardo Zucconi, responsabile nazionale Energia di Fratelli d’Italia, intervenendo al Miac 2026 di Lucca.

“Il settore della carta è un’eccellenza del made in Italy, protagonista dell’economia circolare e della transizione ecologica, ma è anche fortemente energivoro. Per questo – sottolinea Zucconi – dobbiamo intervenire sui costi dell’energia e, soprattutto, scongiurare che l’evoluzione dell’Ets, compreso l’Ets2 e l’estensione ai termovalorizzatori, finisca per raddoppiare i costi della Co₂ per le imprese”.

“Non possiamo accettare – prosegue – che politiche ambientali non accompagnate da tempi e strumenti adeguati allo sviluppo tecnologico finiscano per deindustrializzare l’Europa, mentre produzioni extra-UE realizzano beni con standard ambientali inferiori ai nostri. La transizione ecologica deve accompagnare la competitività, non comprometterla”.

“Come responsabile nazionale Energia di Fratelli d’Italia – aggiunge Zucconi – stiamo lavorando in sede europea per ottenere correttivi sostanziali e deroghe temporanee sulle quote Ets. Se necessario, siamo pronti anche a valutare il ricorso alla procedura d’infrazione. Parallelamente, è fondamentale continuare a sostenere le imprese energivore e gas-intensive attraverso strumenti capaci di ridurre il costo dell’energia”.

Zucconi rivendica quindi le misure adottate dal governo Meloni sul fronte energetico: “Siamo passati dalla stagione dei no ideologici a una politica fondata su scelte pragmatiche: dalla riduzione della burocrazia per gli impianti da fonti rinnovabili al sostegno al gas e all’energy release, fino all’accelerazione dei Ppa a lungo termine. Sono interventi che puntano a rafforzare la sicurezza energetica e la competitività del sistema produttivo”.

“Al presidente Poli, ad Assocarta e agli imprenditori della filiera – conclude Zucconi – voglio portare un messaggio chiaro: il governo non lascerà sole le imprese. La loro battaglia è anche quella dell’Italia, perché in gioco ci sono occupazione, investimenti e una parte importante della nostra capacità industriale”.