Rifondazione Comunista: “Piena solidarietà a ‘In Pasta’ per le recensioni false ricevute”

“Esprimiamo piena solidarietà alle ragazze e ai ragazzi di In Pasta, il ristorante di corso Garibaldi colpito in questi giorni da una valanga di recensioni negative false, scritte da persone che nel locale non hanno mai messo piede. La loro unica colpa: aver esposto in vetrina la bandiera della Palestina “. Lo dichiara il circolo di Lucca del partito della Rifondazione Comunista .

“Queste non sono critiche, sono ritorsioni per aver preso una posizione netta su un tema così importante. Scarafaggi e capelli nei piatti inventati di sana pianta – mette in luce Rifondazione Comunista – contro un locale che centinaia di clienti reali conoscono per la qualità della cucina e la cura nell’accoglienza. È un metodo vile quello di colpire il lavoro di qualcuno per punirne le idee”.