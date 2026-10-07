Rubato il Tricolore al Monumento ai Caduti di Diecimo, Bertieri: “Le istituzioni facciano sentire la propria voce”

“Chi ha tagliato quel filo per portarsi via la bandiera ha compiuto un gesto vile e meschino, che si qualifica da solo”

“L’auspicio, ora, è che il Tricolore torni al più presto a sventolare sul pennone di Diecimo e che le istituzioni facciano sentire la propria voce a difesa dei simboli che appartengono a tutti i cittadini”. E’ la posizione della consigliera comunale di Borgo Mozzano Yamila Bertieri che esprime sdegno per il furto del Tricolore e chiede una presa di posizione pubblica dalle istituzioni.

“Un gesto miserabile – dice – che colpisce il cuore della memoria storica e del rispetto civile. Al Monumento ai Caduti di Diecimo, recentemente risistemato per restituire il giusto decoro al ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la Patria, è stato consumato un furto che sta facendo discutere l’intera comunità. Nei giorni passati, ignoti hanno tagliato il filo del pennone e si sono appropriati della bandiera tricolore che svettava sopra il monumento. Un atto di puro vandalismo, o meglio di vero e proprio ‘sciacallaggio’ morale nei confronti di un simbolo d’unione e di memoria collettiva”.