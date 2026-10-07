Borgo Mozzano|
Rubato il Tricolore al Monumento ai Caduti di Diecimo, Bertieri: “Le istituzioni facciano sentire la propria voce”
“Chi ha tagliato quel filo per portarsi via la bandiera ha compiuto un gesto vile e meschino, che si qualifica da solo”
“L’auspicio, ora, è che il Tricolore torni al più presto a sventolare sul pennone di Diecimo e che le istituzioni facciano sentire la propria voce a difesa dei simboli che appartengono a tutti i cittadini”. E’ la posizione della consigliera comunale di Borgo Mozzano Yamila Bertieri che esprime sdegno per il furto del Tricolore e chiede una presa di posizione pubblica dalle istituzioni.
“Un gesto miserabile – dice – che colpisce il cuore della memoria storica e del rispetto civile. Al Monumento ai Caduti di Diecimo, recentemente risistemato per restituire il giusto decoro al ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la Patria, è stato consumato un furto che sta facendo discutere l’intera comunità. Nei giorni passati, ignoti hanno tagliato il filo del pennone e si sono appropriati della bandiera tricolore che svettava sopra il monumento. Un atto di puro vandalismo, o meglio di vero e proprio ‘sciacallaggio’ morale nei confronti di un simbolo d’unione e di memoria collettiva”.
“Non si tratta – dice – di attaccarsi a un semplice pezzo di stoffa, qui parliamo di rispetto per la storia e per la nostra comunità. Chi ha tagliato quel filo per portarsi via la bandiera ha compiuto un gesto vile e meschino, che si qualifica da solo. Ma ciò che amareggia ancora di più è il silenzio di questi giorni”. Secondo la consigliera, di fronte a una simile profanazione, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto reagire con immediatezza e fermezza per fare fronte comune contro l’inciviltà. “Non esistono Caduti di Serie A e di Serie B. Le istituzioni avrebbero potuto e dovuto muoversi subito, uscendo allo scoperto non solo per condannare il gesto, ma per sensibilizzare la cittadinanza e rivolgere un appello pubblico ai responsabili, invitandoli a fare un passo indietro e a rimettere la bandiera al suo posto”.