L'appuntamento|
Una passeggiata a quattro zampe sulle Mura con la Lega: si assegna il premio ‘Città degli animali’
Domenica (11 ottobre) appuntamento dalle 10. C’è anche l’incontro ‘Benessere interspecie: per un nuovo rapporto tra uomo ed animali.’
Una passeggiata a quattro zampe sulle mura di Lucca per riflettere sul rapporto tra uomo e animali. L’appuntamento è per domenica (11 ottobre), con ritrovo alle 10 sulle Mura. La giornata è promossa dal dipartimento tutela del benessere degli animali della Lega, che in questa occasione assegnerà anche il primo premio Città degli animali.
“Il miglior amico dell’uomo aiuta e allieta la vita in mille modi, ma la decisione di prendere o adottare un cane deve essere ponderata con attenzione, anche per il suo benessere nel tempo”. Di questo si parlerà alle 11,30 alla casermetta del baluardo San Salvatore, la Casa del Boia, con accesso dalla cortina delle mura urbane, nell’incontro Benessere interspecie: per un nuovo rapporto tra uomo ed animali.
Dopo la camminata con i cani, rigorosamente al guinzaglio per la sicurezza di tutti, si assisterà agli interventi. Porteranno i saluti istituzionali Cristina Consani, assessora del Comune di Lucca, Michele d’Adamo, garante comunale degli animali, e il senatore Manfredi Potenti, responsabile nazionale del dipartimento. Introduce Massimo Fagnani della sezione Lega di Lucca; conduce Rubina Baldecchi, responsabile regionale tutela del benessere degli animali. Tra gli intervenienti l’allevatore Massimo Giunta, per Ataaci, e il veterinario Alessandro Bianchi.
Dopo le relazioni e il dibattito con il pubblico, chi lo vorrà potrà fermarsi per un aperi-pranzo alla Foresteria sul baluardo San Salvatore. Un’occasione per vivere una domenica diversa sul monumento simbolo della città, insieme agli amici e compagni di vita a quattro zampe.