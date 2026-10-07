Una passeggiata a quattro zampe sulle Mura con la Lega: si assegna il premio ‘Città degli animali’

Una passeggiata a quattro zampe sulle mura di Lucca per riflettere sul rapporto tra uomo e animali. L’appuntamento è per domenica (11 ottobre), con ritrovo alle 10 sulle Mura. La giornata è promossa dal dipartimento tutela del benessere degli animali della Lega, che in questa occasione assegnerà anche il primo premio Città degli animali.