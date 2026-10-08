Alfarano (Pd) rilancia le priorità delle frazioni: “Lucca non è solo il centro storico”

L’identità di Lucca non si esaurisce nel centro storico: passa anche dalle frazioni, dai servizi e dalla qualità della vita di chi le abita . È il richiamo di Vincenzo Alfarano , capogruppo Pd in consiglio comunale, che interviene nel dibattito sul futuro della città chiedendo di riportare al centro dell’agenda politica i bisogni dei territori fuori dalle Mura.

Continua Alfarano: “Penso alla necessità di spazi pubblici per riunirsi , di parchi pubblici per giocare e di parcheggi nelle zone abitate. Al bisogno di potenziamento del trasporto pubblico , di politiche serie sulla sicurezza stradale e di completamento del progetto della bicipolitana , che prevede piste ciclabili su tutto il territorio comunale. Ai problemi di viabilità delle nostre frazioni collinari, spesso a rischio isolamento . Al traffico che, insieme alla mancanza di spazi verdi, soffoca i quartieri limitrofi alle Mura”.

“Alla bellezza del patrimonio artistico, culturale e naturale – prosegue Alfarano – non adeguatamente valorizzato rispetto alla saturazione del centro storico. Alla sicurezza, per cui mancano presidi e telecamere, come al solito concentrate intorno alla città. Al fatto che, nel nostro Comune, oggi non si ritiene di dover investire nell’estensione dell’acquedotto e della rete fognaria, perché siano resi accessibili a tutti i cittadini. Penso che un’agenda politica nel 2026 debba sottolineare con forza, investendo quanto necessario, la centralità delle frazioni e delle periferie”.