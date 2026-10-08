agenda politica|
Alfarano (Pd) rilancia le priorità delle frazioni: “Lucca non è solo il centro storico”
Spazi pubblici, piste ciclabili e servizi: il capogruppo dem chiede più attenzione alla qualità della vita fuori dalle Mura
L’identità di Lucca non si esaurisce nel centro storico: passa anche dalle frazioni, dai servizi e dalla qualità della vita di chi le abita. È il richiamo di Vincenzo Alfarano, capogruppo Pd in consiglio comunale, che interviene nel dibattito sul futuro della città chiedendo di riportare al centro dell’agenda politica i bisogni dei territori fuori dalle Mura.
“Nelle ultime settimane – dice il consigliere dem – la polarizzazione del dibattito sull’identità di Lucca, anche per discutibili iniziative dei nostri amministratori, sembra rivolta unicamente al centro storico. L’identità di Lucca passa, invece, anche per le sue periferie. Passa per frazioni che necessitano di cura. Cura delle periferie significa valorizzazione delle comunità locali, significa preservazione del tessuto sociale e dei servizi, significa mettere le frazioni al centro della politica”.
Continua Alfarano: “Penso alla necessità di spazi pubblici per riunirsi, di parchi pubblici per giocare e di parcheggi nelle zone abitate. Al bisogno di potenziamento del trasporto pubblico, di politiche serie sulla sicurezza stradale e di completamento del progetto della bicipolitana, che prevede piste ciclabili su tutto il territorio comunale. Ai problemi di viabilità delle nostre frazioni collinari, spesso a rischio isolamento. Al traffico che, insieme alla mancanza di spazi verdi, soffoca i quartieri limitrofi alle Mura”.
“Alla bellezza del patrimonio artistico, culturale e naturale – prosegue Alfarano – non adeguatamente valorizzato rispetto alla saturazione del centro storico. Alla sicurezza, per cui mancano presidi e telecamere, come al solito concentrate intorno alla città. Al fatto che, nel nostro Comune, oggi non si ritiene di dover investire nell’estensione dell’acquedotto e della rete fognaria, perché siano resi accessibili a tutti i cittadini. Penso che un’agenda politica nel 2026 debba sottolineare con forza, investendo quanto necessario, la centralità delle frazioni e delle periferie”.