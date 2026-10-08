Contributo per le famiglie con figli disabili gravi, Fantozzi e Lavorini (FdI): “La Regione deve ripristinarlo”

“Dopo qualche settimana dalla presentazione di una mozione presentata sul tema, rinnoviamo la richiesta che la Regione Toscana torni a erogare il contributo annuale alle famiglie con figli minori con disabilità grave. Anche negli ultimi giorni, alcune famiglie ci hanno contattato sull’argomento. La mozione è stata appunto presentata per porre all’attenzione del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale un tema molto importante, che coinvolge una parte della popolazione della Toscana e che su Lucca vede molte famiglie in difficoltà, che hanno esigenza di ricevere assistenza e contributi continui e adeguati alle necessità che devono fronteggiare”. Lo dichiarano Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e Sara Lavorini, responsabile dipartimento sociale e famiglia FdI Toscana.

“Non si tratta di istituire una nuova forma assistenziale – proseguono – ma di ripristinare una norma di buonsenso che inspiegabilmente è stata sospesa. Infatti, le famiglie che hanno al loro interno figli minori con gravi forme di disabilità sono state private del contributo che veniva giustamente erogato loro per fare fronte alle spese e integrare i mancati guadagni che l’assistenza a questi membri della famiglia fatalmente comporta”.