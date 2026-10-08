La proposta|
Contributo per le famiglie con figli disabili gravi, Fantozzi e Lavorini (FdI): “La Regione deve ripristinarlo”
“Questa misura una tantum era stata istituita per l’anno 2023 e non confermata dalla giunta regionale in quelli successivi”, rilevano i rappresentanti di FdI
“Dopo qualche settimana dalla presentazione di una mozione presentata sul tema, rinnoviamo la richiesta che la Regione Toscana torni a erogare il contributo annuale alle famiglie con figli minori con disabilità grave. Anche negli ultimi giorni, alcune famiglie ci hanno contattato sull’argomento. La mozione è stata appunto presentata per porre all’attenzione del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale un tema molto importante, che coinvolge una parte della popolazione della Toscana e che su Lucca vede molte famiglie in difficoltà, che hanno esigenza di ricevere assistenza e contributi continui e adeguati alle necessità che devono fronteggiare”. Lo dichiarano Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e Sara Lavorini, responsabile dipartimento sociale e famiglia FdI Toscana.
“Non si tratta di istituire una nuova forma assistenziale – proseguono – ma di ripristinare una norma di buonsenso che inspiegabilmente è stata sospesa. Infatti, le famiglie che hanno al loro interno figli minori con gravi forme di disabilità sono state private del contributo che veniva giustamente erogato loro per fare fronte alle spese e integrare i mancati guadagni che l’assistenza a questi membri della famiglia fatalmente comporta”.
“Questa misura una tantum era stata istituita per l’anno 2023 e non confermata dalla giunta regionale in quelli successivi, senza una chiara motivazione. Tutto questo ha creato per le famiglie una situazione critica di discontinuità che si è certamente ripercossa nel bilancio famigliare e, soprattutto, nel mantenimento di adeguati livelli di assistenza e nella qualità dell’assistenza dei minori portatori di handicap che rientrano nelle piuttosto rigide maglie della normativa vigente, che individua in modo dettagliato chi rientra nei parametri che consentono l’erogazione del contributo. Con la mozione – concludono Fantozzi e Lavorini – chiediamo quindi che questi contributi vengano ripristinati nel primo esercizio finanziario utile e, in prospettiva, diventino un contributo strutturale per tutte le famiglie lucchesi e toscane che si trovano in queste difficili condizioni”.