L’ex presidente della commissione urbanistica Trapani: “Turismo a Lucca? Si può fare ancora di più”

Da 50 anni commerciante, con un passato in politica, Antonio Trapani, è stato consigliere nella giunta del sindaco Giulio Lazzarini e nella giunta del sindaco Mauro Favilla, in cui è stato anche presidente della commissione urbanistica.

Con lui si muovevano i primi passi come città turistica, proprio per questo le telecamere di Lucca in Diretta hanno chiesto la sua opinione sulla situazione politica e turistica del nostro territorio, anche in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

“Ho iniziato a fare politica nonostante non sia di origini lucchesi – spiega -. Da oltre 50 anni però vivo a Lucca e mi sento super lucchese e appassionato della mia città. Dagli anni Novanta, quando scoppiò il caso Mani Pulite, Lucca è caduta nel buio più nero in cui potesse cascare e anche oggi vedo un modo di fare politica piatto, sia a livello locale sia nazionale”.

Trapani punta il dito contro una legge elettorale che tutt’oggi è in approvazione alla camera dei deputati. “La legge elettorale, sia a livello amministrativo, sia per le politiche, deve permettere amministrare con una maggioranza qualificata, nelle città come a Roma – precisa Trapani -. Chi governa il paese, dovrebbe avere una maggioranza qualificata ma di un solo partito e non di coalizioni Ci vorrebbe una legge elettorale che non avvantaggia coalizioni: ogni partito si presenta da solo, cono uno sbarramento al 5%, con il doppio turno. Toglierei anche i listini bloccati. Perché se io conosco il signor Rossi, voglio eleggere il signor Rossi, questo vale sia a livello locale sia a livello di governo”.

Oggi il dibattito pubblico si concentra soprattutto sul turismo. Lucca in questi anni è cambiata molto, sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista di residenzialità. Antonio Trapani è uno dei politici che vide muovere alla città i primi passi in questo settore,

“Io sono orgoglioso di aver creato Lucca città turistica – ricorda -, perché ai tempi in cui ero in consiglio comunale nessuno ci credeva. Io parlai allora con Giulio Lazzarini e lui mi credette, tanto è vero che il centro-sinistra, e penso sia stata la prima e unica volta nella storia, votò un uomo di centro-destra. Lazzarini capì dalle mie parole che la città stava morendo e mi riferisco in particolare al centro storico. Lucca non era più la città degli anni ‘60 e ‘70, ormai il commercio si stava spostando tutto fuori dalla mura e in molti lucchesi preferivano arrivare con la macchina davanti alle attività piuttosto di parcheggiare fuori ed entrare in centro. Fu in quel momento che pensai a creare Lucca città turistica. Ho rischiato grosso perché non ci credeva nessuno, mi davano del matto, però oggi in molti hanno cambiato idea e ho avuto ragione al 100 per cento”.

“Però Lucca merita, secondo me, un posto di alto livello nel settore turistico – prosegue Trapani -.È già ad un buon punto, però merita ancora dell’altro. Noi abbiamo la fortuna di avere due porti turistici dove arrivano navi da crociera, da quando ho smesso nel 2012 nessuno si è permesso di dedicare un po’ del suo tempo di consigliere comunale a questa cosa. Fare il consigliere vuol dire sacrificare la propria attività o il proprio posto di lavoro, ci vuole la vocazione di portare un contributo per la propria città, come ho fatto io. Perché quindi non fare dei pacchetti turistici per le nostre eccellenze come l’orto botanico, le cantine, le antiche ville? Io li venderei ai tour operator e chi viene a Lucca dovrà, alla fine, spendere almeno 60 o 70 euro per parteciparvi”.

C’è un argomento che negli ultimi tempi è rientrato prepotentemente nella cronaca politica cittadina e molto probabilmente tornerà sulla bocca di tutti fino alle prossime elezioni amministrative: la ex manifattura tabacchi.

“Quando ero io presidente della commissione urbanistica cercai di mettere insieme la Soprintendenza, il Comune e il dirigente dei lavori pubblici, perché sono ‘una persona del fare’. Ho cercato di trovare un dialogo con loro, mettendoli, come si dice, di fronte ad ‘un piatto di spaghetti’, per stilare un accordo facendolo firmare da tutti gli attori. A quel punto avremmo potuto partire e nessuno sarebbe potuto intervenire per bloccare lavori. Purtroppo così non è andata. Della ex manifattura tabacchi sono decenni e decenni che se ne parla, però finché non si trova una persona che sia aperta al dialogo con tanti altri collaboratori, non si smuoverà nulla. Lì ci vogliono delle aziende fuori Lucca, che abbiano una forte presenza economica, anzi fortissima”.