Commercio di vicinato, Bianucci e Fidia Pardini firmano la proposta di legge di Confesercenti

Sostenere i negozi e i servizi di prossimità significa difendere la vitalità del centro storico, dei quartieri e delle frazioni, e contribuire a contrastare gli effetti dell’overtourism. Con questa convinzione il consigliere comunale Daniele Bianucci e il coportavoce di Europa Verde Lucca, Luca Fidia Pardini, hanno sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti, dal titolo Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità.

La firma è avvenuta nella sede lucchese dell’associazione, dove Bianucci e Pardini hanno avuto l’occasione di confrontarsi con il responsabile provinciale di Confesercenti, Daniele Benvenuti, sulle difficoltà che attraversano le attività commerciali di vicinato e sulle possibili risposte per sostenerle e rilanciarle.

“Abbiamo aderito con convinzione a questa importante iniziativa di Confesercenti – spiegano Bianucci e Pardini – che ringraziamo per il lavoro che sta portando avanti. Quando chiude un negozio di vicinato non perdiamo soltanto un’attività economica: perdiamo un servizio, un luogo di incontro, un pezzo della vita quotidiana della nostra comunità. È un problema che riguarda il centro storico, ma anche i quartieri e le tante frazioni del nostro territorio, dove la presenza di un negozio può fare la differenza soprattutto per le persone anziane e per chi ha maggiori difficoltà a spostarsi“.

Per Lucca, secondo Bianucci e Pardini, il sostegno al commercio di prossimità è strettamente collegato anche alla necessità di affrontare il fenomeno dell’overtourism. “Non possiamo rassegnarci a un centro storico che perda progressivamente i negozi e i servizi destinati ai residenti, sostituiti da attività rivolte quasi esclusivamente ai visitatori. Il turismo è una risorsa importante per la città, ma non può diventare il criterio attorno al quale si riorganizza tutta la sua vita economica e sociale. Una città che vuole continuare a essere abitata deve garantire a chi ci vive la possibilità di fare la spesa, acquistare un libro, trovare un artigiano o utilizzare un servizio senza dover necessariamente uscire dal proprio quartiere. Difendere il commercio di vicinato è quindi anche un modo concreto per contrastare l’omologazione dell’offerta commerciale e impedire che Lucca si trasformi sempre più in una città pensata per chi la visita e sempre meno per chi la abita”.

La proposta di legge promossa da Confesercenti prevede, tra le altre misure, l’istituzione delle zone economiche speciali di prossimità, nelle quali introdurre agevolazioni fiscali, strumenti di sostegno finanziario e semplificazioni amministrative per favorire la permanenza e l’insediamento delle attività commerciali e dei servizi di vicinato. Sono inoltre previsti un osservatorio nazionale e un fondo dedicato alla rigenerazione urbana del commercio.

Per tradurre questa adesione in un impegno istituzionale, Daniele Bianucci ha presentato una mozione al consiglio comunale di Lucca, sottoscritta anche da Valeria Giglioli, Vincenzo Alfarano, Ilaria Vietina, Gabriele Olivati, Lia Stefani e Serena Borselli. Il documento chiede al consiglio di esprimere formalmente il proprio sostegno alla proposta di legge e impegna il sindaco e la Giunta a promuovere politiche strutturali a favore delle attività di prossimità, rafforzando gli interventi comunali e individuando, insieme alle associazioni di categoria, le aree del territorio che potrebbero beneficiare dei nuovi strumenti normativi.

“Abbiamo apprezzato che anche il sindaco Pardini abbia sottoscritto la proposta di Confesercenti. Adesso – aggiungono – ci auguriamo che questa sensibilità si traduca in un voto unanime del Consiglio comunale e, soprattutto, in un impegno concreto dell’amministrazione. La difesa del commercio di vicinato non ha colore politico: riguarda il futuro della nostra città e la qualità della vita delle persone. Per questo ci auguriamo che la mozione possa essere condivisa da tutte le forze politiche”.