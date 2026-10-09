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La Trebesto rivendica il suo posto al Bardo: “Ci prendiamo cura del campo, ma dal Comune silenzio”
Dalle reti alla manutenzione del verde, l’associazione elenca gli interventi sostenuti dai soci e chiede chiarezza sulla permanenza nell’impianto
I campionati sono ripartiti, le attività proseguono, ma sul futuro della Popolare Trebesto allo stadio Bardo di Sorbano resta aperto il confronto con il Comune di Lucca. A oltre un mese dall’incontro del 4 settembre con l’ufficio edilizia sportiva, l’associazione denuncia di non aver ricevuto nuove comunicazioni sulla propria permanenza nell’impianto.
“L’incontro è stato essenzialmente un nulla di fatto e dopo un paio d’ore siamo stati rimandati a casa con l’immancabile ‘vi faremo sapere’.
Da quest’ultimo scambio è passato più di un mese e ancora stiamo aspettando comunicazioni in merito al nostro futuro. Al momento, non sappiamo ancora se il Comune ci garantirà il rispetto della concessione, che ricordiamo essere stata firmata sino al 2030. E mentre l’ufficio sport sembra scomparso, la Trebesto è più viva che mai”, esordisce l’associazione.
“Dopo il Trebestival e un corteo per gli spazi sociali con più di 300 persone, a Sorbano sono iniziati i campionati di Terza Categoria e di Promozione Femminile, sono riprese le attività della nostra palestrina, i pranzi, le cene, i post partita. Ogni giorno – osserva l’associazione – lo Stadio Bardo è attraversato da persone che si allenano e fanno sport”.
“Parallelamente alle attività sportive, i soci e le socie si prendono cura dell’impianto in collettività. Sono state sistemate le reti delle porte da gioco, le reti parapalloni e la recinzione perimetrale, è stata eseguita la potatura degli alberi, la cura del manto erboso, oltre al rinnovo dell’omologazione Figc del campo da gioco per i prossimi 4 anni. Vogliamo sottolineare che, nel corso degli anni, qualsiasi lavoro di miglioria all’impianto è stato oggetto di grandi silenzi da parte del Comune. La totale mancanza di comunicazione istituzionale ci ha da sempre costrettə a rimboccarci le maniche e fare affidamento sulle nostre risorse per coprire tutte le spese di manutenzione, senza mai poter pianificare o programmare alcunché con gli uffici comunali”, dice la Popolare Trebesto.
“All’ultimo incontro del 4 settembre ci è stato detto chiaramente che ‘la permanenza della Trebesto allo Stadio Bardo verrà valutata in base all’interesse pubblico della stessa’. E noi allora chiediamo al Comune: può essere considerato interesse pubblico un progetto sportivo popolare, alla portata di tuttə, che riesce a far convivere insieme numerosi sport nello stesso impianto? Può essere considerato interesse pubblico un progetto sportivo dove soci e socie si prendono cura in prima persona del loro campo e sopperiscono anche alle mancanze del Comune in merito ai lavori di manutenzione? Può essere considerato interesse pubblico un progetto sportivo che vede protagonisti i valori dell’autogestione, dell’antifascismo, antirazzismo e antisessismo in un sistema sportivo dove chi comanda veramente è l’interesse economico? In attesa di queste risposte, la Trebesto non si ferma di certo. Ci vediamo a Sorbano, sotto l’acquedotto”, conclude l’associazione.