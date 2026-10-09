La Trebesto rivendica il suo posto al Bardo: “Ci prendiamo cura del campo, ma dal Comune silenzio”

I campionati sono ripartiti, le attività proseguono, ma sul futuro della Popolare Trebesto allo stadio Bardo di Sorbano resta aperto il confronto con il Comune di Lucca. A oltre un mese dall’incontro del 4 settembre con l’ufficio edilizia sportiva, l’associazione denuncia di non aver ricevuto nuove comunicazioni sulla propria permanenza nell’impianto.

“L’incontro è stato essenzialmente un nulla di fatto e dopo un paio d’ore siamo stati rimandati a casa con l’immancabile ‘vi faremo sapere’.

Da quest’ultimo scambio è passato più di un mese e ancora stiamo aspettando comunicazioni in merito al nostro futuro. Al momento, non sappiamo ancora se il Comune ci garantirà il rispetto della concessione, che ricordiamo essere stata firmata sino al 2030. E mentre l’ufficio sport sembra scomparso, la Trebesto è più viva che mai”, esordisce l’associazione.

“Dopo il Trebestival e un corteo per gli spazi sociali con più di 300 persone, a Sorbano sono iniziati i campionati di Terza Categoria e di Promozione Femminile, sono riprese le attività della nostra palestrina, i pranzi, le cene, i post partita. Ogni giorno – osserva l’associazione – lo Stadio Bardo è attraversato da persone che si allenano e fanno sport”.

“Parallelamente alle attività sportive, i soci e le socie si prendono cura dell’impianto in collettività. Sono state sistemate le reti delle porte da gioco, le reti parapalloni e la recinzione perimetrale, è stata eseguita la potatura degli alberi, la cura del manto erboso, oltre al rinnovo dell’omologazione Figc del campo da gioco per i prossimi 4 anni. Vogliamo sottolineare che, nel corso degli anni, qualsiasi lavoro di miglioria all’impianto è stato oggetto di grandi silenzi da parte del Comune. La totale mancanza di comunicazione istituzionale ci ha da sempre costrettə a rimboccarci le maniche e fare affidamento sulle nostre risorse per coprire tutte le spese di manutenzione, senza mai poter pianificare o programmare alcunché con gli uffici comunali”, dice la Popolare Trebesto.