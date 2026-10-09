Il commento|
Linea ferroviaria Lucca-Aulla, Fantozzi (FdI): “Purtroppo i miei allarmi estivi non sono stati raccolti”
“Il problema del trasporto pubblico locale è un tema centrale”, sottolinea il consigliere regionale d’opposizione
“Seppur tardiva, la presa di posizione dei sindaci della Garfagnana sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla è certamente un passaggio positivo in una questione che si trascina da anni e che ha vissuto nell’estate appena conclusa un momento molto critico”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi.
“I primi cittadini – prosegue – hanno interpretato giustamente, lo dico da ex-sindaco, i segnali di disagio provenienti da studenti e lavoratori che sono costretti a prendere il treno per raggiungere le loro destinazioni. Il problema del trasporto pubblico locale è un tema centrale quando si parla di Toscana Diffusa e, insieme ai servizi socio-sanitari, fa parte di quella soglia minima di offerta nei confronti dei cittadini che non è negoziabile”.
“Per questo durante l’estate ho più volte sollecitato la Regione Toscana perché si occupasse di questa problematica. Non avevo apprezzato e , purtroppo, i fatti mi hanno dato ragione, la surreale comunicazione che aveva accompagnato la partenza del servizio ferroviario estivo che è stato attivato sulla tratta Pisa – Versilia – Minucciano, dal 15 luglio al 6 settembre, quando la linea è stata chiusa nella parte verso Castelnuovo. La mia non era una critica pregiudiziale, perché all’opposizione, ma costruttiva e dettata dalla realtà, partendo da valutazioni oggettive, raccogliendo anche molte lamentele degli utenti lucchesi, con l’unico obiettivo di migliorare il servizio“.
“Sentirla definire una opportunità mi era sembrato quasi irriverente e oggi, con dispiacere, devo constatare, da quello che dichiarano i sindaci, che la situazione non è affatto migliorata. In quella fase – ripercorre Fantozzi – furono annunciati tavoli fra Regione e Trenitalia che, se ci sono stati, hanno prodotto pochi e irrilevanti risultati“.
“Probabilmente, se ci fosse stato un affiancamento più deciso di altri soggetti alla mia battaglia, qualcosa si sarebbe potuto anche smuovere, quando eravamo in tempo. Ad oggi, sia per la tratta Viareggio-Lucca-Firenze che per la Lucca-Aulla, registriamo indifferenza e un atteggiamento della maggioranza regionale che minimizza i disagi e rimanda gli interventi“, conclude Fantozzi.