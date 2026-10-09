Linea ferroviaria Lucca-Aulla, Fantozzi (FdI): “Purtroppo i miei allarmi estivi non sono stati raccolti”

“Seppur tardiva, la presa di posizione dei sindaci della Garfagnana sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla è certamente un passaggio positivo in una questione che si trascina da anni e che ha vissuto nell’estate appena conclusa un momento molto critico”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi.

“I primi cittadini – prosegue – hanno interpretato giustamente, lo dico da ex-sindaco, i segnali di disagio provenienti da studenti e lavoratori che sono costretti a prendere il treno per raggiungere le loro destinazioni. Il problema del trasporto pubblico locale è un tema centrale quando si parla di Toscana Diffusa e, insieme ai servizi socio-sanitari, fa parte di quella soglia minima di offerta nei confronti dei cittadini che non è negoziabile”.

“Per questo durante l’estate ho più volte sollecitato la Regione Toscana perché si occupasse di questa problematica. Non avevo apprezzato e , purtroppo, i fatti mi hanno dato ragione, la surreale comunicazione che aveva accompagnato la partenza del servizio ferroviario estivo che è stato attivato sulla tratta Pisa – Versilia – Minucciano, dal 15 luglio al 6 settembre, quando la linea è stata chiusa nella parte verso Castelnuovo. La mia non era una critica pregiudiziale, perché all’opposizione, ma costruttiva e dettata dalla realtà, partendo da valutazioni oggettive, raccogliendo anche molte lamentele degli utenti lucchesi, con l’unico obiettivo di migliorare il servizio“.

“Sentirla definire una opportunità mi era sembrato quasi irriverente e oggi, con dispiacere, devo constatare, da quello che dichiarano i sindaci, che la situazione non è affatto migliorata. In quella fase – ripercorre Fantozzi – furono annunciati tavoli fra Regione e Trenitalia che, se ci sono stati, hanno prodotto pochi e irrilevanti risultati“.