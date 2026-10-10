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Ex manifattura, Lista civile: “Lucca ha bisogno di decisioni e di conoscere gli interessi in campo”
Lo scrive in una lettera aperta, che rivolge direttamente a Luigi Lazzareschi
“È vero oppure no che Lei è l’acquirente, direttamente o attraverso società a Lei riconducibili, dei circa 6mil metri quadrati dell’ex Manifattura?”. Lo chiede Lista civile, in una lettera aperta a Luigi Lazzareschi, intervenuto sul futuro dell’ex Manifattura Tabacchi di Lucca.
“Vorrei rivolgerLe – scrive -, con il massimo rispetto per la Sua persona e per il Suo ruolo imprenditoriale, una domanda semplice, alla quale credo che la città abbia diritto di ricevere una risposta altrettanto chiara”. “È una convinzione diffusa tra molti lucchesi – spiega -, ma una convinzione non è una certezza. Proprio per questo sarebbe importante una Sua conferma o smentita pubblica. La questione non è secondaria.
Quando un imprenditore autorevole interviene pubblicamente per sollecitare decisioni sul futuro di un immobile strategico per la città, sapere se abbia anche un interesse economico diretto nell’operazione è un elemento essenziale di trasparenza. Naturalmente, essere un investitore non costituisce una colpa né impedisce di esprimere opinioni sul futuro della città. Ma conoscere l’esistenza di eventuali interessi privati permette ai cittadini di valutare quelle opinioni con piena consapevolezza.
Per questo Le pongo una seconda domanda, altrettanto rispettosa ma inevitabile: quando Lei sollecita decisioni sulla Manifattura, parla esclusivamente come imprenditore interessato al bene della città oppure anche come investitore preoccupato di tutelare e valorizzare un proprio investimento immobiliare? Sono due posizioni legittime, ma profondamente diverse, che meritano di essere dichiarate con chiarezza. Lucca ha bisogno di decisioni, certamente. Ma prima ancora ha bisogno di conoscere gli interessi in campo”.