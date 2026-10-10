Ex manifattura, Lista civile: “Lucca ha bisogno di decisioni e di conoscere gli interessi in campo”

“ È vero oppure no che Lei è l’acquirente, direttamente o attraverso società a Lei riconducibili, dei circa 6mil metri quadrati dell’ex Manifattura?”. Lo chiede Lista civile, in una lettera aperta a Luigi Lazzareschi , intervenuto sul futu ro dell’ex Manifattura Tabacchi di Lucca.

“Vorrei rivolgerLe – scrive -, con il massimo rispetto per la Sua persona e per il Suo ruolo imprenditoriale, una domanda semplice, alla quale credo che la città abbia diritto di ricevere una risposta altrettanto chiara”. “È una convinzione diffusa tra molti lucchesi – spiega -, ma una convinzione non è una certezza. Proprio per questo sarebbe importante una Sua conferma o smentita pubblica. La questione non è secondaria.