Lavoratori della Lucart in sciopero, Rifondazione Comunista: “La dignità di chi lavora non è merce di scambio”

“Per rinnovare il contratto integrativo, scaduto a gennaio, l’azienda – ripercorre Rifondazione Comunista – chiede di introdurre un indice di presenza che penalizza le assenze per malattia, senza escludere nemmeno i ricoveri ospedalieri. È una vera e propria tassa sulla malattia, che colpisce chi è più fragile proprio quando avrebbe più bisogno di tutele. I lavoratori e le lavoratrici si sono rifiutati di firmare, e la risposta è stata la sospensione dei buoni pasto dal primo ottobre: circa 160 euro al mese tolti alle famiglie, mentre il costo della vita e del carburante continua a salire. Questo non è dialogo, è un ricatto“.