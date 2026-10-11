La vicinanza|
Lavoratori della Lucart in sciopero, Rifondazione Comunista: “La dignità di chi lavora non è merce di scambio”
Il partito: “Saremo al fianco dei lavoratori della Lucart finché non otterranno un accordo giusto”
“Esprimiamo pieno sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori della Lucart in sciopero e alle loro rappresentanze sindacali”. Lo afferma il circolo della Piana di Lucca del partito della Rifondazione Comunista.
“Per rinnovare il contratto integrativo, scaduto a gennaio, l’azienda – ripercorre Rifondazione Comunista – chiede di introdurre un indice di presenza che penalizza le assenze per malattia, senza escludere nemmeno i ricoveri ospedalieri. È una vera e propria tassa sulla malattia, che colpisce chi è più fragile proprio quando avrebbe più bisogno di tutele. I lavoratori e le lavoratrici si sono rifiutati di firmare, e la risposta è stata la sospensione dei buoni pasto dal primo ottobre: circa 160 euro al mese tolti alle famiglie, mentre il costo della vita e del carburante continua a salire. Questo non è dialogo, è un ricatto“.
“Facciamo nostre le richieste della Rsu come il ripristino immediato dei buoni pasto ed il ritiro dei parametri punitivi sulle assenze. Chiediamo inoltre ai sindaci della Piana di non restare spettatori. Un’azienda con oltre mille dipendenti sul territorio – conclude il partito – ha una responsabilità verso l’intera comunità. La dignità di chi lavora non è merce di scambio. Saremo al fianco dei lavoratori della Lucart finché non otterranno un accordo giusto“.