Altrestrade: “Rifugi climatici e assi viari: la tutela dell’ambiente a giorni alterni del Comune di Lucca”

Rifugi climatici, giardini temporanei e nuovi progetti per aumentare il verde urbano: è quanto annunciato a Lucca in occasione del Pianeta Terra Festival. Sul tema interviene il Comitato Altrestrade, presieduto da Alessio Stefanini, che accoglie con favore le iniziative ma ne denuncia la contraddizione con altre scelte dell’amministrazione.

“A Lucca arriveranno i rifugi climatici, i giardini temporanei e nuovi progetti per aumentare il verde urbano – osserva il comitato – Bene, anzi benissimo. Peccato che la tutela dell’ambiente non possa essere una pratica da esibire soltanto in occasione del Pianeta Terra Festival”.

Il comitato cita le parole dell’assessora all’ambiente Cristina Consani: “Vogliamo una Lucca sempre più verde, resiliente e capace di affrontare le trasformazioni climatiche, mettendo al centro la salute e il benessere delle persone”. “Parole condivisibili – commentano da Altrestrade – ma di quale Lucca stiamo parlando? Mentre la giunta annuncia nuovi spazi verdi per proteggere i cittadini dalle ondate di calore, sulla Piana incombe la realizzazione degli assi viari, con almeno 54 ettari di consumo di suolo. Parliamo di circa sette chilometri di territorio che verrebbero attraversati e trasformati da una nuova infrastruttura, con conseguenze sul suolo, sul paesaggio e sugli equilibri ambientali della Piana”.

Da qui la domanda. “Quando avremo compromesso altro suolo, sottratto spazio alla natura e ridotto la capacità del territorio di contrastare il caldo – si chiedono – chi offrirà rifugio climatico? Parchi, alberi e piazze ombreggiate sono interventi utili, ma la resilienza climatica non si costruisce soltanto aggiungendo qualche area verde: si costruisce soprattutto evitando di distruggere quella che ancora abbiamo. Perché un giardino temporaneo non compensa un territorio impermeabilizzato”.

Per il comitato il nodo è la coerenza. “Il problema non è annunciare nuovi progetti ambientali – sottolineano – è garantire che siano coerenti con tutte le altre scelte urbanistiche e infrastrutturali dell’amministrazione. A Lucca sembra di assistere a una curiosa doppia rappresentazione: durante il festival si parla di sostenibilità, resilienza e futuro delle nuove generazioni; una volta spente le luci si firma il benestare a progetti con un impatto ambientale incalcolabile e irreversibile”.