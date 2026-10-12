Capannori, Caruso (Noi Moderati): “Il sindaco vigili sui conti di Qualità e Servizi Spa”

Il capogruppo incalza: “È necessario tutelare l’investimento di 288mila euro e l’efficienza e continuità del servizio della ristorazione collettiva”

“Il sindaco Giordano Del Chiaro deve esercitare con particolare attenzione l’attività di controllo e vigilanza sull’andamento della gestione 2026 della società Qualità e Servizi Spa, a tutela dell’investimento di circa 288mila euro sostenuto dal comune di Capannori per l’acquisizione del 22,70 per cento del capitale sociale della società pubblica che prepara i pasti per le scuole di Capannori e la Rsa di Marlia”.

Queste le parole del consigliere comunale capogruppo di Noi Moderati Domenico Caruso. La richiesta di controllo, dichiara, nasce alla luce dei risultati di esercizio relativi al 2025 che: “pur registrando un incremento del fatturato rispetto ai due anni precedenti evidenziano alcuni segnali di criticità sotto il profilo economico e finanziario. In particolare, il bilancio mostra un risultato operativo negativo così come risultano negativi anche gli indicatori di redditività Roi (Return on Investment) e Ros (Return on Sales), elementi che impongono un attento monitoraggio dell’evoluzione gestionale della società”.

“Già nel 2024, in sede di discussione sulla delibera con cui il Consiglio comunale approvò l’acquisizione della partecipazione in Qualità e Servizi, avevo espresso forti perplessità sull’operazione – aggiunge Caruso -. In quell’occasione evidenziai la scarsa redditività dell’azienda, il consistente livello di indebitamento e le difficoltà nella gestione della liquidità. Oggi i dati di bilancio confermano quelle preoccupazioni. Alcuni indicatori patrimoniali e finanziari meritano infatti particolare attenzione: il quoziente di indebitamento complessivo pari a 1,47 evidenzia una struttura finanziaria che presenta una forte dipendenza da capitali di terzi e una minore solidità in caso di perdite o difficoltà di incasso; allo stesso modo, il quoziente di tesoreria pari a 1,09 in peggioramento rispetto al 2023 e 2024 fotografa una situazione al limite dell’equilibrio nella quale le liquidità risultano sostanzialmente equivalenti alle passività correnti e questo in un quadro reso ancora più delicato dal notevole decremento delle disponibilità di cassa registrato rispetto al 2024″.

“Per questi motivi – afferma il consigliere -, ritengo necessario che l’amministrazione comunale eserciti pienamente il proprio ruolo di socio pubblico verificando costantemente l’andamento della gestione e l’evoluzione degli equilibri economico-finanziari della società informandone puntualmente il Consiglio Comunale. L’investimento di 288 mila euro effettuato dal comune di Capannori deve essere tutelato con la massima attenzione. Parliamo di risorse pubbliche che devono essere amministrate con criteri di efficienza e prudenza. Per questo motivo chiedo che il sindaco riferisca in Consiglio comunale sull’andamento della gestione 2026 di Qualità e Servizi illustrando lo stato dei conti, le prospettive aziendali e le eventuali azioni che l’amministrazione intende promuovere nell’ambito della propria partecipazione societaria.

Caruso sottolinea inoltre come il tema non riguardi esclusivamente la salvaguardia dell’investimento pubblico, ma anche la qualità dei servizi erogati sul territorio”.