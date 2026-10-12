Lucca, Alfarano (Pd): “Il turismo è una risorsa quando lascia alla città più di quanto prende”
Il capogruppo chiede al sindaco un confronto numeri alla mano su benefici e costi dei grandi eventi e su proventi della tassa di soggiorno
Torna al centro del dibattito il rapporto tra grandi eventi e vivibilità della città. A intervenire è Enzo Alfarano, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Lucca, che prende spunto dal confronto tra il sindaco Mario Pardini e Alessandro Onorato, assessore del Comune di Roma, andato in scena nella cornice del Pianeta Terra Festival.
“Ho seguito, seppur a distanza, il confronto tra il sindaco e Alessandro Onorato sui grandi eventi – dice Alfarano – Quanto ha espresso l’assessore del Comune di Roma è il succo di quello che a Lucca diciamo da anni: il turismo è una risorsa quando lascia alla città più di quanto prende. Sul punto abbiamo sfidato l’attuale amministrazione e continueremo a farlo”.
Il capogruppo si rivolge poi direttamente al primo cittadino. “Caro sindaco, è il momento del confronto con la cittadinanza – afferma – Quanto gli eventi, quelli nati negli ultimi anni e quelli cresciuti, hanno lasciato alla nostra città rispetto a quanto da Lucca e dai lucchesi hanno avuto? Quanto hanno reso questa città meno vivibile? Come sono state investite le somme ricavate a vario titolo e i proventi della tassa di soggiorno? Quali misure di compensazione sono state adottate in favore dei cittadini che hanno visto sacrificata anche la possibilità, in alcune occasioni, di entrare e uscire dalla propria abitazione?”.
Alfarano chiude con un invito. “Su questi interrogativi e su altri – conclude – pensiamo che sia arrivato il momento che la sua visione si confronti, numeri alla mano, con la città”.