Lucca, Alfarano (Pd): “Il turismo è una risorsa quando lascia alla città più di quanto prende”

“Ho seguito, seppur a distanza, il confronto tra il sindaco e Alessandro Onorato sui grandi eventi – dice Alfarano – Quanto ha espresso l’assessore del Comune di Roma è il succo di quello che a Lucca diciamo da anni: il turismo è una risorsa quando lascia alla città più di quanto prende . Sul punto abbiamo sfidato l’attuale amministrazione e continueremo a farlo”.

Il capogruppo si rivolge poi direttamente al primo cittadino. “Caro sindaco, è il momento del confronto con la cittadinanza – afferma – Quanto gli eventi, quelli nati negli ultimi anni e quelli cresciuti, hanno lasciato alla nostra città rispetto a quanto da Lucca e dai lucchesi hanno avuto? Quanto hanno reso questa città meno vivibile? Come sono state investite le somme ricavate a vario titolo e i proventi della tassa di soggiorno? Quali misure di compensazione sono state adottate in favore dei cittadini che hanno visto sacrificata anche la possibilità, in alcune occasioni, di entrare e uscire dalla propria abitazione?”.