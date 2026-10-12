Passeggiata a quattro zampe e convegno, successo per l’appuntamento della Lega sulle Mura

“La città di Lucca ha ospitato una giornata dedicata al rapporto uomo-animali. Il dipartimento per la tutela del benessere animali della Lega, grazie al supporto della locale sezione comunale, retta dal segretario leghista Massimo Fagnani, ha organizzato una partecipata passeggiata sulle splendide mura lucchesi, con la presenza di numerosi cani , unitamente a un volantinaggio collegato agli ultimi importanti risultati sul tema, ottenuti dal nostro partito a livello nazionale”. Lo dic e il senatore Manfredi Potenti, responsabile nazionale della Lega dipartimento tutela e benessere degli animali.

“È seguito un momento convegnistico, aperto alla cittadinanza, ala foresteria della casa del Boia. Due le interessanti relazioni svolte: quella del dottor Alessandro Bianchi, medico veterinario e di Massimo Giunta, addestratore e vicepresidente nazionale Ataaci. Una occasione utile ad illustrare come migliorare regole e comportamenti per garantire il benessere interspecie, collegati alla buona gestione nel possesso domestico ed urbano degli animali – conclude la nota – Una tematica che è divenuta di grande interesse per i cittadini data la costante crescita di nuclei familiari possessori di cani e gatti. Argomenti che la Lega sta portando avanti con azioni politiche volte a garantire che la presenza ed il possesso degli animali nel nostro contesto sociale possa svilupparsi nel massimo rispetto della convivenza e della conduzione, garantendo, quindi, la salute e la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe.”